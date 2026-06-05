Čelní střet s nákladním autem na Kutnohorsku nepřežil řidič osobního vozu

Po čelním střetu s nákladním autem zemřel dnes ráno u obce Starkoč na Kutnohorsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu vyvázl bez zranění, řekl ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
Nehoda na silnici I/17 se stala po 06:00. "Osobní vozidlo z dosud nezjištěných příčin přejelo do protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem, osobní auto skončilo v poli na střeše, řidič zraněním bohužel podlehl," řekl Truxa.
U řidiče osobního auta nařídila policie soudní pitvu. Dechová zkouška u řidiče nákladního auta alkohol neprokázala.