Trh dusí tradiční problémy, jako třeba pomalé povolování. Řešení podle velkých hráčů z developerské branže je v zásadě jasné, vstřícnější k rozvoji výstavby mají být také stát a magistrát. Překotné období prožívá trh s byty v hlavním městě.

„Prodeje nemají obdoby. Jde o posun, který jsme sami nečekali. Cenový šok odezněl, lidé si zvykli v této situaci fungovat,“ popsal současnou situaci Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group.

Zájemci letos za I. čtvrtletí koupili více než 2 500 bytů. Nabídka se ale rychle vyčerpává. „Přibývá i nových investorů do nájemního bydlení, například institucionálních bytů. Ne všechny se proto dostanou na trh. Cizinci byli dříve v nákupech výrazně aktivnější, nyní jejich podíl klesl na minimum,“ řekl Kunovský. Průměrná cena nového bytu za metr čtvereční dosáhla přibližně 168 tisíc korun, u starších jednotek 147 tisíc korun.

Chalupy k nezaplacení

Moc si nepomohou ani ti, kdo si střechu nad hlavou najmou. Za metr čtvereční uhradí lidé zhruba 440 korun, u nových bytů je to ještě o něco více. Tlak na ceny nutí zájemce o bydlení hledat ve středních Čechách. Za uplynulý rok zde stavaři dokončili takřka pět tisíc jednotek. Zájem zde rostl i o rodinné domy. Jejich průměrné ceny letos na jaře skokově vzrostly o osm procent a poprvé v historii se dostaly nad 75tisícovou hranici za metr čtvereční.

„Návrat zájemců o rodinné domy jasně ukazuje růst sebevědomí českých domácností. Jedná se o jeden z lakmusových papírků a předstupeň obnoveného zájmu o středočeské byty,“ komentoval situaci Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services (EHS).

Průměrná cena bytů ve Středočeském kraji překročila 85 tisíc korun za metr čtvereční. Pokud by lidé chtěli bydlet na chatě nebo chalupě, i za to si připlatí. Cena průměrné chalupy se po delší době přehoupla přes tři miliony korun. Za tento objekt i s pozemkem se ve středních Čechách platí takřka čtyři miliony korun, jde o jednu z nejvyšších cen v rámci celé země.

Praha 9 se drží v čele

Tradičně nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku najdou v Praze zájemci o bydlení v deváté městské části. V různém stupni schvalovacího řízení je tam takřka deset tisíc jednotek. Pozitivní zprávu představuje, že za rok 2025 by developeři v hlavním městě mohli prodat osm až devět tisíc jednotek. Horší zprávou je, že si za ně lidé připlatí.

„Růst cen předpokládáme o asi 10 procent,“ uvedl Dušan Kunovský. Příliš dobrou zprávu nepředstavuje ani pokles zahájených bytů za první čtvrtletí 2025. „Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení v Praze meziročně poklesl o 20,9 procenta,“ uvedl Tomáš Slavíček z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V rámci hlavního města se připravuje vznik 150 tisíc bytů, v různém stupni povolovacího procesu je jich přibližně 65 tisíc. V Praze by mělo ročně přibýt 10 tisíc nových příbytků, to se ale neděje. Praha si podle aktuálního indexu dostupnosti bydlení opět nastřádala nelichotivé výsledky v porovnání s ostatními středoevropskými metropolemi. Kdo teď v Praze chce žít ve svém, potřebuje 15,5 roční mzdy. Pro srovnání, ve Vídni je to 7,8 ročního platu.

„Od roku 2015 cena bytů vzrostla o 170 procent, platy o 80 procent,“ řekla Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Nekonečný proces

Ceny bydlení nahoru tradičně tlačí dlouhé a komplikované povolování, přeregulovanost stavebnictví i zastaralé a nepružné územní plánování. Například na Žižkově se změna územního plánu řešila 16 let. Nový metropolitní plán měl v Praze platit původně před několika lety.

Jeho aktualizovaný návrh slíbili představit plánovači ale až letos v létě. Zlepšit situaci by podle expertů měla také výstavba dostupného nájemního bydlení v režii měst, variantu představují i družstva.

„Významným nástrojem se může stát také systém Design-Build, jenž umožní efektivní, proudovou výstavbu. Sériová produkce přitom už nemusí vypadat jako v 70. a 80. letech. Vydělají na tom nejen klienti, ale i stát a města. Například na jednom bytu stát z daní vydělá okolo 1,5 milionu korun. Zmíněných 150 tisíc bytů by tedy do erární kasy mohlo přinést jen na DPH přibližně 190 miliard korun.