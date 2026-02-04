V kauze řidičáků figurují hlavně zkušební komisaři, po razii nepřišli do práce

Policie minulou středu zasahovala na pražské pobočce Městského úřadu Černošice v Podskalské ulici. Všech 16 stíhaných skončilo ve vazbě. Kriminalisté je viní z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.
Policejní zásah se týkal především oddělení autoškolství, které sídlí v pražské pobočce černošického úřadu. Původně v něm působilo 12 komisařů, nyní lze na webu dohledat jen jména tří z nich, kteří také nadále docházejí do práce. Zmizelo i jméno vedoucího daného oddělení, uvedl iRozhlas.cz.
Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí
Píše, že někteří černošičtí komisaři podle policie neoprávněně vydávali potvrzení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti k řízení vozidel. „A to především cizincům. Policie si odvezla část kartotéky, která se týkala právě zkoušek jejich řidičské způsobilosti,“ řekl serveru Kořínek.
Kriminalisty na možné porušení zákona upozornilo podle iRozhlasu ministerstvo dopravy, které mělo podezření na nestandardní jednání zkušebních komisařů. Úřady, které mají na starosti vydávání řidičských průkazů, ministerstvo kontroluje průběžně. V minulosti dávalo podněty k prošetření také v případě Kralup, Jindřichova Hradce, Prachatic, Varnsdorfu nebo Tanvaldu.
Kauza řidičáků v Černošicích. Soud uvalil vazbu na všech 16 obviněných
Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala už dříve uvedl, že se jednání, které policisté vyšetřují, týkalo údajného získávání řidičských oprávnění v rozporu se zákonem. Policie podle něj řeší více než dvě stovky jednotlivých případů, počet nemusí být konečný. Zabývá se také podezřením z přijímání úplatků.