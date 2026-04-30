Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

David Chuchma
  14:52aktualizováno  14:52
Je tu obří model Ferrari, periodická tabulka prvků, seriálová Wednesday či řez okem. A všechno z lega. V Praze na Černém Mostě otevřela největší výstava objektů z této populární stavebnice. Miliony kostiček na 1500 metrech čtverečních. Mezi stovkou exponátů je též světová architektura, zobrazení historických scén, nechybí ani herní zóna pro děti.

Návštěvníci v pražském obchodním centru Westfield Černý Most mohou vidět třeba i model Velké čínské zdi nebo tematické instalace z filmů a hudby.

„Výstava na Černém Mostě zabírá zhruba 1500 metrů čtverečních. Návštěvníci na ní uvidí více než stovku modelů, které dohromady tvoří asi 15 milionů LEGO kostek,“ sdělil redakci iDNES.cz majitel a autor výstavy Rafał Szymański.

Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa architektury, historie i popkultury (30. dubna 2026)
Výstava je otevřená denně od 10 do 21 hodin. „Máme tu několik tematických zón, včetně takzvaných supermodelů. Jeden z nich je právě replika automobilu Ferrari F40,“ uvedl Szymański.

Podle něj jde o jeden z hlavních taháků výstavy. „Je to jeden ze supermodelů. Máme tu tři. Tento je největší replika Ferrari F40. Dále tu máme repliku stíhačky z Tchaj-peje a také pravděpodobně nejdelší čínskou zeď postavenou z kostek na světě,“ doplnil.

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Výstava je rozdělená do několika tematických celků. Návštěvníci zde najdou modely inspirované pohádkami, filmy, historií i architekturou.

„Snažím se z kostek vytvořit celý svět. Ukázat věci, které lidé znají z reality. Máme zhruba sto různých témat, takže si myslím, že každý si tu najde něco svého,“ řekl Szymański.

Na své si přijdou i děti. Součástí výstavy je herní zóna, kde si mohou návštěvníci stavebnici sami vyzkoušet. „Je tam spousta návodů i kostek. Můžete stavět, psát z kostek nebo tvořit podle vlastní fantazie,“ popsal Szymański.

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Výstava by měla být otevřená minimálně do začátku září. „Určitě do 6. září. Je ale dost možné, že ji prodloužíme až do Vánoc, případně do ledna,“ dodal autor výstavy.

Mezi prvními návštěvníky byla i Ilona z Prostějova vzdáleného přes 200 kilometrů, která na výstavu dorazila se synem. „Přijeli jsme sem proto, protože v první řadě jsem fanoušek lega. Pozval mě sem můj syn a byl to od něho dárek k narozeninám,“ řekla.

Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Podle ní ji výstava překvapila rozsahem i novými modely. „Já jsem z výstav lega viděla strašně moc i po Evropě, ale vždycky mě nadchnou něčím novým. Třeba ta čínská zeď, to jsem ještě nikde nikdy neviděla,“ dodala fanynka a sběratelka modelů ze slavné stavebnice.

Standardní vstupné na pokladně začíná pro jednotlivce na 270 korunách, v předprodeji, nákupu online či ve skupinách vyjde výhodněji.

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Kamion s herbicidy boural na D1, hasiči zasahují v chemických oblecích a maskách

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude...

30. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:56

Lídrem spOLečně pro komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Bačák

ilustrační snímek

Lídrem hnutí spOLečně pro podzimní komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák, z druhého místa se bude o hlasy voličů ucházet...

30. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích příští týden symbolicky zahájí Otevírání pramenů

ilustrační snímek

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku příští týden symbolicky zahájí festival Otevírání pramenů. Začne 8. května a potrvá do 10. května. ČTK to dnes...

30. dubna 2026  15:10,  aktualizováno  15:10

Soud v Hradci Králové poslal muže za pokus o vraždu a týrání na 13 let do vězení

ilustrační snímek

Za pokus o vraždu a další zločiny dnes Krajský soud v Hradci Králové poslal muže na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Loni v lednu napadl podle obžaloby...

30. dubna 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

Celníci letos ve Zlínském kraji odhalili šest nelegálních pálenic, loni jednu

ilustrační snímek

Celníci ve Zlínském kraji odhalili od začátku letošního roku šest nelegálních pálenic. Zatím poslední objevili minulý týden v přístavbě rodinného domu v obci...

30. dubna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Dětský MTB Cup hostí v Turnově

ilustrační snímek

Malí začátečníci i ostřílení jezdci se mohou vypravit na dětský MTB Cup, který se koná v pátek v areálu Pivovaru Rohozec.

30. dubna 2026  16:44

Pytel kompostu pro každého: 3. května startuje oblíbená výzva Nakopej si pytel

30. dubna 2026  16:34

Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR jsou podprůměrné, pohybují se od 10 do 85 pct

ilustrační snímek

Průtoky v tocích na jihovýchodě České republiky jsou podprůměrné, pohybují se v rozmezí od deseti do 85 procent stavu pro toto období. Dva profily hlásí sucho....

30. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Do jihomoravských školek chodí nejméně dětí za posledních deset let

ilustrační snímek

Do mateřských škol v Jihomoravském kraji nastoupilo v tomto školním roce 40.495 dětí, což je nejméně za posledních deset let. V meziročním srovnání jejich...

30. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Východočeské muzeum láká na venkovní výstavu fotografií pardubických dostihů

ilustrační snímek

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v areálu zámku venkovní výstavu s názvem Miloš Fic: Pardubické dostihy aneb přes překážky ke hvězdám. Představuje...

30. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Hasiči likvidovali požár chaty na Olomoucku, škoda dva miliony korun

ilustrační snímek

Škodu předběžně za dva miliony korun způsobil požár, který zachvátil dnes odpoledne dřevěnou chatu ve Slatinicích na Olomoucku. S ohněm bojovaly čtyři jednotky...

30. dubna 2026  14:37,  aktualizováno  14:37

Otrokovice při výročí Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov

ilustrační snímek

Otrokovice na Zlínsku u příležitosti letošních oslav 150 let od narození Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov. Přiblíží historii i...

30. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

