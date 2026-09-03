Česká firma InfraHex postoupila do navazující fáze programu NATO DIANA

Autor: ČTK
  17:41aktualizováno  17:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Česká technologická společnost InfraHex, která vyvíjí lehké textilní maskovací materiály, postoupila do navazující fáze programu DIANA Severoatlantické aliance (NATO). Do takzvaného Mission Track bylo letos vybráno 15 firem z deseti členských zemí NATO. InfraHex, sídlící v Úvalech u Prahy, je podle jednatele Ondřeje Procházky první českou společností a první českou technologií v historii programu, jež se do Mission Track dostala. Firma o tom dnes informovala ČTK.

Na konci loňského roku se do programu DIANA přihlásilo přes 3600 projektů. Do první fáze postoupilo 150 společností, z toho i dva start-upy z ČR. Jedním byl InfraHex a druhým InovecTech, který vyrábí virtuální senzory. Mission Track je druhou, navazující fází, do níž postupují vybrané firmy z původní skupiny účastníků. Je určený inovátorům, kteří v programu DIANA prokázali technologickou připravenost, silný zájem obranného sektoru a relevanci pro konkrétní operační potřeby spojenců.

V této fázi programu se přesouvá pozornost od vývoje a ověřování technologie k jejímu širšímu operačnímu využití. Firmy získávají smluvní financování 300.000 eur (zhruba 7,3 milionu Kč) a další přístup k testovacím centrům NATO. Možností je i zapojení technologií do operačních cvičení NATO a spojenců přímo s vojenskými uživateli.

InfraHex je technologická společnost založená v roce 2024 jako takzvaný spin-off společnosti Respilon. Zaměřuje se na vývoj pokročilých ochranných systémů pro obranné a bezpečnostní využití. Její technologie snižují zjistitelnost lidí, vybavení a dalších prostředků ve viditelném, blízkém infračerveném a tepelném spektru. Technologie kombinuje potlačení tepelné stopy, tedy omezení množství tepla zachytitelného například termokamerou, s nízkou hmotností, prodyšností a možností pohybu při operacích. Je navržena pro speciální síly, hloubkový průzkum či operátory dronů. Zahrnuje řešení pro lidi, zbraně, vybavení, pozorovací stanoviště, přístřešky, senzory, generátory, komunikační uzly i vozidla.

NATO DIANA se zaměřuje na vyhledávání a urychlování technologických inovací napříč aliancí a jejich přechod k využití členskými zeměmi NATO. Její síť zahrnuje více než 200 testovacích center ve 27 zemích.

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