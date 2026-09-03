Česká firma InfraHex postoupila do navazující fáze programu NATO DIANA

Česká technologická společnost InfraHex, která vyvíjí lehké textilní maskovací materiály, postoupila do navazující fáze programu DIANA Severoatlantické aliance (NATO). Do takzvaného Mission Track bylo letos vybráno 15 firem z deseti členských zemí NATO. InfraHex, sídlící v Úvalech u Prahy, je podle jednatele Ondřeje Procházky první českou společností a první českou technologií v historii programu, jež se do Mission Track dostala. Firma o tom dnes informovala ČTK.
Na konci loňského roku se do programu DIANA přihlásilo přes 3600 projektů. Do první fáze postoupilo 150 společností, z toho i dva start-upy z ČR. Jedním byl InfraHex a druhým InovecTech, který vyrábí virtuální senzory. Mission Track je druhou, navazující fází, do níž postupují vybrané firmy z původní skupiny účastníků. Je určený inovátorům, kteří v programu DIANA prokázali technologickou připravenost, silný zájem obranného sektoru a relevanci pro konkrétní operační potřeby spojenců.
V této fázi programu se přesouvá pozornost od vývoje a ověřování technologie k jejímu širšímu operačnímu využití. Firmy získávají smluvní financování 300.000 eur (zhruba 7,3 milionu Kč) a další přístup k testovacím centrům NATO. Možností je i zapojení technologií do operačních cvičení NATO a spojenců přímo s vojenskými uživateli.
InfraHex je technologická společnost založená v roce 2024 jako takzvaný spin-off společnosti Respilon. Zaměřuje se na vývoj pokročilých ochranných systémů pro obranné a bezpečnostní využití. Její technologie snižují zjistitelnost lidí, vybavení a dalších prostředků ve viditelném, blízkém infračerveném a tepelném spektru. Technologie kombinuje potlačení tepelné stopy, tedy omezení množství tepla zachytitelného například termokamerou, s nízkou hmotností, prodyšností a možností pohybu při operacích. Je navržena pro speciální síly, hloubkový průzkum či operátory dronů. Zahrnuje řešení pro lidi, zbraně, vybavení, pozorovací stanoviště, přístřešky, senzory, generátory, komunikační uzly i vozidla.
NATO DIANA se zaměřuje na vyhledávání a urychlování technologických inovací napříč aliancí a jejich přechod k využití členskými zeměmi NATO. Její síť zahrnuje více než 200 testovacích center ve 27 zemích.