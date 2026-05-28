Sokolové mají novou dominantu. Mural u Tyršova domu pokřtila maskovaná autorka

Matyáš Melich
  15:02aktualizováno  15:02
Pražský Újezd má novou grafickou dominantu. Zdi areálu Tyršova domu, sídla České obce sokolské, zdobí mural od streetartové umělkyně Toy Box. Výrazné barvy a prvky odkazují do doby před více než sto lety na první veřejné cvičení žen v roce 1901.

Toy Box projekt v prostoru před Tyršovým domem poblíž stejnojmenné tramvajové zastávky představila společně s vedením organizace a bývalou basketbalovou reprezentantkou Ilonou Burgrovou.

Během příprav se umělkyně vrátila do dob historického sokolského sletu, navštívila oddíl moderní gymnastiky a prohlížela si dobové kužely, se kterými sokolky trénovaly. Celkové zhotovení malby trvalo týden.

Velkou část inspirace však nalezla Toy Box i ve svém vlastním životě. Sokolky, které na nástěnné malbě ztvárňují ženskou sílu, jsou její tři kamarádky, které dohromady spolu s ní tvoří běžeckou skupinu. „S výsledkem jsem spokojená,“ uvedla pro iDNES.cz.

Slavnostní křest nového muralu Tyršova domu v Praze. Pro Českou obec sokolskou jej vytvořila streetartová umělkyně Toy Box. Nová malba vznikla k připomínce 125. výročí, kdy poprvé na všesokolském sletu vystoupily ženy. Se skladbou s kužely se jich cvičení zúčastnilo přes 800. (28. května 2026)
Stejnou radost měla i 1. místostarostka Kamila Šrolerová, která velmi ocenila ztvárnění i samotnou myšlenku.

„Jsem velice hrdá a mám z toho husí kůži. Jsem nadšená tím přesahem moderního pojetí boje za emancipaci a rovnoprávnost jakožto poslání mladé generaci,“ doplnila umělkyni.

Toy Box

  • Toy Box je česká streetartová umělkyně, malířka, ilustrátorka a jedna z nejvýraznějších osobností tuzemské komiksové scény.
  • Ve své tvorbě se zaměřuje mimo jiné na sociální témata a veřejnost ji zná třeba skrze komiksy jako například Moje kniha Vinnetou.
  • Získala dvě komiksové ceny Muriel za Nejlepší komiksovou knihu a za nejlepší kresbu za autorský komiks Moje kniha Vinnetou (2015).

Toy Box zároveň poukázala, že takto malé kroky jsou velmi důležité pro vznik rovnoprávnosti ve společnosti.

„Pro nástěnnou malbu jsem zvolila paletu vycházející z barevnosti Sokola, zejména červené a modré, kterou jsem doplnila krásným odstínem žluté, o níž doufám, že na místo přinese dotyk optimismu a dobré nálady,“ popsala svou vizi.

Pro Šrolerovou byla streetartová výtvarnice jasnou volbou, a to nejen kvůli jejím sportovním aktivitám. Podstatu díla vyzdvihla i náčelnice ČOS Kateřina Machů.

„V roce 1901 bylo veřejné cvičení žen naprostá senzace. Tehdy ve společnosti přetrvávaly ještě předsudky proti cvičení žen a většina ženských odborů v Sokole fungovala jen krátce,“ uvedla k historickému kontextu.

Český výletník: Král s mobilem a ostravská madona. Za nejzajímavějšími muraly

„Vystoupení s kužely se nakonec vydařilo a cvičení sokolských žen se stalo nedílnou součástí programů dalších všesokolských sletů. Na tom následujícím v roce 1907 se počet cvičenek výrazně zvýšil – vystoupilo jich dokonce 2 300,“ dodala.

Toy Box je jednou z předních tváří české komiksové scény a je zároveň autorkou mnoha jiných muralů.

Mezi její nejviditelnější díla patří malba Milady Horákové v Holešovicích, Dívka s volavkami v Řepích či ilustrace africké zemědělkyně k projektu organizace Člověk v tísni nazvanému Tváře klimatické změny v Plzni.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Last dance fotbalových titánů. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední MS

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku.

Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna...

28. května 2026  15:47

Jihomoravští radní dnes udělili tři tituly Mistr tradiční rukodělné výroby

ilustrační snímek

Jihomoravští radní dnes udělili třem lidem titul Mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získala Věra Častová za výrobu a vázání obřadních pokrývek hlavy,...

28. května 2026  14:07,  aktualizováno  14:07

Plzeň má recept, jak šetřit s vodou. Technologie sleduje spotřebu a varuje

Město Plzeň nasadila do městských objektů inovativní technologii pro chytré...

Jak zabránit únikům vody a s nimi spojeným vyšším nákladům na provoz? V Plzni se narodil a vyzkoušel recept na řešení. Přišel s ním městem podpořený projekt firmy Nextdrop. Princip je postavený na...

28. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Moderní servis vlaků. V Brodě opraví pět souprav najednou, shánějí mechaniky

Havlíčkobrodské depo potvrdilo novou investicí svou pozici jedné z...

České dráhy v Havlíčkově Brodě uvedly do provozu novou opravárenskou halu. Moderní servisní zázemí za více než čtvrt miliardy korun je určeno především pro údržbu regionálních vlaků RegioPanter a...

28. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Nejvyšší soud potvrdil 18 let vězení za zištnou vraždu na Mladoboleslavsku

ilustrační snímek

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku potvrdil Nejvyšší soud Slavomíru Karchňákovi 18 let vězení. Trest mu vyměřil Krajský soud v...

28. května 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program čtvrtfinále, výsledky, s kým hrají Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

28. května 2026  15:24

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi v něm vyzvou nepříjemného severského soupeře

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou čtvrtfinálové souboje. Do nich se dostali i čeští hokejisté, kteří ve skupině B obsadili třetí příčku. V důležitém souboji...

28. května 2026  15:21

Česko těsně prohrálo s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Zápasy v základních skupinách mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce. Česká reprezentace tuto část šampionátu uzavřela ve Fribourgu, kde k poslednímu zápasu nastoupila proti Kanadě. Slibně...

26. května 2026  22:57,  aktualizováno  28. 5. 15:19

Čeští hokejisté předposlední zápas ve skupině nezvládli. Prohráli s Norskem

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května...

Čeští hokejisté se v pondělí ve Fribourgu utkali s rozjetým Norskem, které na turnaji překvapuje skvělými výkony. Zápas bohužel Češi nezvládli a Norsko tak šokovalo na šampionátu dalším skvělým...

25. května 2026  19:02,  aktualizováno  28. 5. 15:18

MS v hokeji 2026: Češi v dramatickém derby přehráli Slováky

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Čeští hokejisté nastoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku v jednom z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvali dosud neporažené Slovensko a ve hře byly mimořádně důležité...

23. května 2026  19:25,  aktualizováno  28. 5. 15:17

Na dvou linkách v Brně budou jezdit o víkendech retro tramvaje a trolejbusy

ilustrační snímek

Retro tramvaje a trolejbusy začnou od soboty jezdit na dvou linkách brněnské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Brna (DPMB) nasadí o víkendech na...

28. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Metropolitní plán měl 75 tisíc připomínek, zastupitelé o něm mohou jednat do noci

Aktualizujeme
Pražští zastupitelé projednávají zásadní dokument pro rozvoj hlavního města -...

Pražští zastupitelé ráno začali projednávat zásadní dokument pro rozvoj hlavního města - metropolitní plán. Ten město připravuje od roku roku 2012 a v případě schválení začne platit od září. Zabývali...

28. května 2026  7:32,  aktualizováno  15:15

