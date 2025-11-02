Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťovali zpod soupravy

Podle svědectví jednoho z cestujících pro iDNES.cz vlak vjel do stromu, který ležel přes koleje. „Náraz byl tak silný, že se dřevo rozpůlilo a část zůstala zaklíněná pod vagonem,“ uvedl.
„S jejím vyproštěním na místě aktuálně pomáhají hasiči Správy železnic,“ informoval mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč kolem osmé hodiny.
Železniční doprava v úseku byla dočasně zcela zastavena a cestující tak museli počítat se zpožděním. Nikdo ze zúčastněných nebyl podle dosavadních informací zraněn.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz