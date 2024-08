Na Českobrodsku testují dopravu na zavolání, mikrobusy jezdí do nočních hodin

Testovací provoz kraj plánuje na dva roky. Při slavnostním spuštění provozu dopravy na zavolání to v pátek řekl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

„Pro nás je levnější dopravní obslužnost, kterou v závazku veřejné služby kraj a my jako organizátor musíme zajistit, vyslat malý vůz než pravidelně posílat podle jízdního řádu prázdný nebo poloprázdný dvanáctimetrový autobus,“ řekl Šponar. Přijímání, odesílání a potvrzování objednávek podle něj prošlo úspěšným testováním, od pátku přijímá první skutečné objednávky.

Dopravu na zavolání budou moci cestující v pilotním režimu využívat ve všední dny od 20:30 do 00:30. Spoj lze objednat nejpozději 30 minut dopředu. Do budoucna má na rozdíl od běžné veřejné dopravy fungovat i mimo fixní trasy, jízdní řády a časy, což zatím česká legislativa neumožňuje.

„Předpokládám, že v budoucnu, tedy v roce 2025, po novelizaci příslušných zákonů, bychom mohli tento inovační projekt nejen rozšířit co do míry flexibility, ale i plošně do dalších měst a obcí, kde výrazně klesá poptávka po přepravě v okrajových částech dne, a je zde tudíž provoz velkými autobusy neefektivní,“ řekl Šponar.

Náklady na pořízení mikrobusů a aplikace byly podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého několik milionů korun. Díky nasazení mikrobusů, jejichž provoz vyjde levněji, a využití řidičů s oprávněním skupiny B, by měl být provoz levnější. Přesnou úsporu ale kraj nyní nechce předpovídat. „Očekáváme, že za podobné peníze budeme schopni nabídnout daleko flexibilnější službu, a i třeba právě v daleko pozdějších nočních nebo brzkých ranních hodinách,“ řekl Borecký.

Optimální trasy plánuje podle požadavků cestujících technologie založená na umělé inteligenci. Lidé si je mohou objednat přes aplikaci PID Lítačka nebo na speciální infolince. Jízdné je stejné jako ve vlacích a autobusech PID ve Středočeském kraji, podle tarifu PID. Cena je tak stejná i v případě, že mikrobus poveze pouze jednoho cestujícího. Na trasách budou jezdit dva osmimístné mikrobusy, jeden pro severní, druhý pro jižní část Českobrodska. Umožňují přepravu kočárků i cestujících na invalidním vozíku.

Českobrodsko zvolilo hejtmanství pro testování novinky kvůli dobrému vlakovému napojení na Prahu, které ale nemá návaznost autobusů ve večerních časech. Nabídka klasických autobusů na pravidelných spojích končí v pracovní dny kolem 20:00, protože v dalších hodinách je poptávka nízká. Doprava na zavolání by se v budoucnu mohla rozšířit do dalších okrajových oblastí kraje, kde návazné autobusy nejezdí do nočních hodin.