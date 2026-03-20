Po víc než roční rekonstrukci se otevírá stanice metra Českomoravská

Autor: bur
  7:02aktualizováno  7:02
Po víc než roce se dnes znovu otevírá stanice Českomoravská na „žluté“ lince B pražského metra. Stanice prošla kompletní modernizací včetně výměny eskalátorů a stropní desky, oprava byla dokončena jen těsně před startem světového šampionátu v krasobruslení, který příští týden hostí O2 arena.
Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026) | foto: DPP - Petr Hejna

Slavnostní otevření stanice se uskuteční v 9 hodin ráno. O hodinu později tu opět zastaví soupravy s cestujícími.

Českomoravská byla zavřená od začátku loňského roku. Její znovuotevření se původně plánovalo do konce roku 2025, práce na rekonstrukci se ale ukázaly jako náročnější.

Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizely.

Celá stanice během rekonstrukce prošla kompletní vizuální proměnou. Zmizely staré keramické obklady, původně je měly nahradit nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem podle návrhu studia edit! architects a designéra Maxima Velčovského.

Dopravní podnik nicméně později přišel s požadavkem na změnu návrhu. Namísto skleněných destiček budou ve stanici použité velkoformátové desky na černém podkladu, díky čemuž nebudou skrze sklo vidět případné průsaky.

  • Otevřena byla 22. listopadu 1990 spolu se stanicemi Palmovka, Invalidovna a Křižíkova. Tím se metro B prodloužilo z Florence o 4,4 km.
  • Byla konečnou stanicí metra B do 8. listopadu 1998, kdy byla linka prodloužena na Černý Most.
  • Před otevřením byl její pracovní název Zápotockého.
  • V jejím okolí je O2 arena, obchodní centrum Fénix, nádraží Libeň a dvě tramvajové trati.

Výměny se dočkaly i obklady eskalátorového tunelu a v povrchovém vestibulu.

Stropní podklady v podzemní části zůstaly původní, podnik je jen repasoval. Ze stanice během rekonstrukce zmizely také původní sovětské eskalátory, které sloužily více než třicet let.

Nově nainstalovaná ramena patří k nejrobustnějším v zemi, díky čemuž mají odolávat náporům návštěvníků nedaleké O2 arény. Podnik si od nich zároveň slibuje bezpečnější a ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.

Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítal.

Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik ji kvůli náročným opravám uzavřel v lednu 2025.

Během rekonstrukce museli lidé k přístupu do O2 areny využít nedalekou stanici metra Vysočanská a od ní jít asi 15 minut pěšky. Využít se daly také linky tramvají.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

