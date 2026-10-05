Český Brod chce příští rok začít s úpravami Jiráskových sadů

Český Brod na Kolínsku chce příští rok začít s rozsáhlou úpravou Jiráskových sadů včetně přeměny Pivovarského rybníka na koupací biotop. Na projekt město nedávno získalo stavební povolení, zahájení prací je podmíněné získáním evropské dotace. Odhad nákladů je asi 150 milionů korun. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) chce radnice získat přes 100 milionů korun, řekl ČTK starosta Tomáš Klinecký (Lepší Brod).
"Do projektu se pustíme pouze za předpokladu, že budeme úspěšní s žádostí o dotaci," řekl Klinecký. Město podle něj žádost podalo nedávno. Zhotovitele by chtělo soutěžit na přelomu roku, kdy by také mohlo mít první informace o výsledku žádosti. Pokud město dotaci získá, práce by podle starosty mohly začít na jaře.
Projekt zahrnuje Jiráskovy sady, Hálovu zahradu a navazující území. Počítá s přestavbou parkových cest a veřejného osvětlení, novým mobiliářem, další výsadbou stromů a vznikem kavárny, veřejných toalet a dalšího zázemí. Území má být napojené na páteřní stezku pro pěší a cyklisty podél říčky Šembery. Projekt počítá také s lepším zpřístupněním jejích břehů pomocí lávek a pobytových schodů. Součástí obnovy bude přestavba Pivovarského rybníka a jeho přeměna na koupací biotop. Podle Klineckého v něm hrázka oddělí čisticí zóny od části určené ke koupání. Projekt počítá také s lávkou po hladině rybníka.
Většina území, kterého se obnova týká, je v městské památkové zóně, na podobě projektu se proto podle Klineckého podíleli také památkáři. Jiráskovy sady patří k největším zeleným plochám ve městě. Po obnově má park sloužit především k odpočinku a setkávání.
O obnově Jiráskových sadů a Pivovarského rybníka město uvažuje několik let. Studii revitalizace parku schválila městská rada už v roce 2021. V následujících letech radnice projekt dále připravovala a projednávala s veřejností.