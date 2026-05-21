Nouzové tlačítko a hbitá mysl. Cestující v metru zachránili ženu, spadla mezi vagony

Autor: tami, ČTK
  11:22aktualizováno  11:22
Sledovat Metro na Googlu
Štěstí měla šedesátiletá žena ve stanici Smíchovské nádraží, která minulé úterý spadla na mezi vagony stojící soupravy metra. Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti a ostatních cestujících měl příběh šťastný konec.

Na policejním webu o tom ve čtvrtek informoval policejní mluvčí Jan Rybanský. K události došlo v úterý 12. května v odpoledních hodinách.

Jedna z cestujících se při nastupování do soupravy nechtěně srazila s mladíkem, který zrovna vystoupil. Žena podle mluvčího po střetu zavrávorala a spadla do kolejiště mezi vagony.

Tlačítko nouze v metru se zapsalo do povědomí, lidé zachránili opilou ženu

„Hrozilo, že pokud se vlak rozjede, dojde k velkému neštěstí. Nestalo se tak především díky duchapřítomným cestujícím, kteří začali ženě okamžitě pomáhat a snažili se ji dostat z kolejiště zpět na peron. Zvláštní poděkování však patří ženě, která doběhla k tlačítku nouze a zmáčkla ho, čímž zajistila, že se souprava metra nerozjela,“ uvedl mluvčí.

VIDEO: Po Smíchově běhal muž s falešnou pistolí. Utekl matce z nákupů a mířil na lidi

Ženu ve věku kolem 60 let následně skupinka cestujících vytáhla zpět na nástupiště, kde si ji do péče převzali záchranáři a převezli ji do nemocnice k ošetření.

Policie v souvislosti s tímto případem opět upozorňuje na to, že v případě pádu člověka do kolejiště, může pomoci každý, a to pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka. Bezpečnostní tlačítka nouzové zastavení vlaku jsou umístěna na nástupištích stanic metra pro každou kolej zvlášť.

Jsou většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Je na nich ochranné sklíčko, které zatlačením praskne. Po zmáčknutí tlačítka dostane vlakový zabezpečovač signál, díky kterému vlak buď zastaví, nebo nedovolí jeho rozjezd.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, barva nového nátěru budí emoce

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:26

Nouzové tlačítko a hbitá mysl. Cestující v metru zachránili ženu, spadla mezi vagony

Žena spadla mezi vagóny metra, lidé použili záchranné tlačítlo

Štěstí měla šedesátiletá žena ve stanici Smíchovské nádraží, která minulé úterý spadla na mezi vagony stojící soupravy metra. Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti a ostatních...

21. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tyran ze Siřemi je nebezpečný sadista, míní znalci. Obžalovaní prohlásili vinu

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Karel Novák, jenž podle obžaloby téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Stejně tak i dvě ženy a další muž,...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  11:14

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

21. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šumperští strážníci mění systém hlídek, zaměří se na problémové lokality

ilustrační snímek

Především na problémové lokality a riziková místa se zaměří Městská policie v Šumperku. Její vedení se rozhodlo změnit systém hlídkové činnosti kvůli reakci na...

21. května 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Agresivní vetřelci z Afriky vyděsili Prahu. Na Hamerském rybníku zabíjeli kachňata

Husici nilskou je možné zahlédnout i v Česku.

Na Hamerském rybníku v pražských husice nilské se objevili nezvaní návštěvníci. Invazivní husice nilské, původem z Afriky, tam podle svědků agresivně napadaly místní vodní ptactvo a měly zabít i...

21. května 2026  10:54

Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví...

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště v městském sportovním areálu

ilustrační snímek

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště s umělým trávníkem v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce za 5,57 milionu korun, které zahrnují...

21. května 2026  9:05,  aktualizováno  9:05

V Liberci bude za měsíc při duelu s JAR na mistrovství světa ve fotbale fan zóna

ilustrační snímek

Zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou (JAR) na mistrovství světa ve fotbale budou moci lidé v Liberci za měsíc společně sledovat na náměstí u...

21. května 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Společnosti IGEL a Zscaler představují bezpečnostní modely pro zdravotnictví určené pro decentralizované poskytování péče

21. května 2026  10:35

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:32

Nejvyšší soud: Omezení paralelní činnosti rozhodců není nekalou soutěží

ilustrační snímek

Pokud rozhodčí soud omezí svým rozhodcům možnost působit paralelně v konkurenčních arbitrážních institucích, nelze to automaticky považovat za nekalou soutěž....

21. května 2026  8:37,  aktualizováno  8:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.