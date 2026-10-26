Četnická stanice v neratovické části Lobkovice se otevře návštěvníkům

Prvorepubliková četnická stanice v neratovické části Lobkovice bude ve středu, na kterou připadá státní svátek, otevřená pro návštěvníky. Kromě expozice jsou připravené i tematické přednášky, informovala dnes ČTK mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová. Akce se konají i ve středočeských muzeích, například v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha nebo ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Středeční Den vzniku samostatného československého státu připomíná vznik ČSR v roce 1918.
Stanice v Palackého ulici představuje prvorepublikovou atmosféru i dobové vybavení. "V autentickém prostředí historické četnické stanice se zájemci seznámí s každodenní prací tehdejších strážců zákona a vyslechnou si zajímavé přednášky o historii četnictva," uvedla Walterová.
Středočeské muzeum v Roztokách připravilo program věnovaný příběhům československých legionářů. Kromě komentované prohlídky výstavy Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova bude součástí programu také přednáška kurátora Tomáše Drábka o roztockém rodákovi Václavu Tichošlápkovi, který za první světové války vstoupil do československých legií v Rusku a v roce 1918 padl v bojích proti bolševikům. Českoslovenští legionáři byli členy dobrovolnických vojenských jednotek, které vznikly v roce 1914 z českých a slovenských zajatců a emigrantů bojujících proti Rakousko-Uhersku.
Legionáře připomene i středeční akce v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha, která je zaměřená na návrat československých legionářů přes Rusko a Tichý oceán v letech 1918 až 1920. K vidění bude dobová vojenská technika včetně obrněnce Romfell, děla Putilov z roku 1902, zbraní a uniforem. Na odpoledne pořadatelé připravili ukázky bojů legionářů s účastí dobových dvouplošníků, výbuchy a kouřovými efekty.