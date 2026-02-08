Nové zdroje, úsporné budovy i soláry. Praha řeší energetickou transformaci po uhlí

Štěpánka Pavlína Borská
  12:02aktualizováno  12:02
V sobotu z dolu ve Stonavě u Karviné vyjel poslední vozík s černým uhlím. Hlavní město se proto chystá na přechod na nízkoemisní zdroje tepla. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) za metropoli podepsal memorandum s firmou ČEZ ESCO. Dceřiná firma ČEZ se zaměřuje na dekarbonizaci, energetické úspory a obnovitelné zdroje energie.
Elektrárna Mělník funguje především jako teplárna. Zásobuje teplem levý břeh...

Elektrárna Mělník funguje především jako teplárna. Zásobuje teplem levý břeh Vltavy v Praze už třicet let. | foto: Pavel Hrabica

Elektrárna Mělník funguje především jako teplárna. Zásobuje teplem levý břeh...
Elektrárna Mělník
Elektrárna Mělník funguje především jako teplárna. Zásobuje teplem levý břeh...
ČEZ v zahraničí vedle LNG pracuje na dalších technologiích umožňujících...
27 fotografií

Součástí dlouhodobé spolupráce jsou změny v teplárenství. Pro Pražany je důležitá především probíhající přestavba elektrárny Mělník u Roudnice nad Labem. Přestane teplo vyrábět z uhlí, které nahradí zemní plyn. Změna se dotkne zhruba 210 tisíc odběrných míst v Praze.

Kromě toho bude město, společně s ČEZ ESCO, pokračovat v takzvaném EPC, tedy energetické modernizaci budov, která šetří peníze. V metropoli mají nadále přibývat solární panely a v neposlední řadě mají úporná opatření brát v potaz také stavebníci nových čtvrtí.

Podle Svobody memorandum pomůže vyčíslit potenciální úspory, umožní modernizaci soustav a zajistí stabilní dodávky tepla za rozumné ceny.

„Memorandum stojí na dvou pilířích. Ten první je, že máme obrovský energetický zdroj v Mělníku. Momentálně elektrárna prochází velkou modernizací za více než 50 miliard korun, aby se z ní stala nízkoemisní tepelná elektrárna na bázi zemního plynu,“ popsal generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. ČEZ počítá s tím, že přechod z uhlí na zemní plyn nastane v roce 2030.

Fajront po 244 letech. Horníci z Karvinska naposledy rubali tuzemské černé uhlí

Na místě má vzniknout také ZEVO, kde se z odpadu bude vyrábět elektřina nebo teplo.

„Druhým pilířem je hledání dalších energetických úspor na budovách. Z objektů, které Praha vlastní a už takovou modernizací prošly, jde například o Obecní dům nebo Kongresové centrum. To má navíc jednu z největších solárních elektráren v Praze a ročně díky ní ušetří zhruba 50 milionů korun,“ uvedl Čermák.

Odbor energetiky na magistrátu

● Od 1. února má magistrát samostatný odbor energetiky.

● Jeho úkolem je koordinace a řízení obnovitelných zdrojů, které patří Praze. Má propojit odborníky a městské firmy, zároveň má usilovat o udržitelnost a bezpečnost v energetice, klimatickou odpovědnost a úsporu energií.

● Tyto obsáhlé agendy dosud řešil odbor ochrany prostředí.

● Nový odbor má zvláštní oddělení pro energetickou bezpečnost a energetického manažera.

Mezi energeticky úsporné budovy patří také Rudolfinum, Národní divadlo nebo Státní opera. ČEZ chce jejich seznam rozšiřovat.

„Může se to zdát jako paradox, ale mezi hlavním městem a skupinou ČEZ dosud neexistoval formální právní vztah, na základě kterého bychom do budoucna koordinovali zdroje, které Pražanům přinášejí teplo,“ komentoval podpis memoranda předseda Výboru pro energetiku zastupitelstva Prahy Jan Chabr (TOP 09). Město podle něj mělo k uzavření memoranda dva hlavní důvody: budoucí zástavbu a přípravu stavby energocentra.

„Lze předpokládat, že do roku 2050 se postaví zhruba dva miliony metrů čtverečních obytných i administrativních ploch. S ohledem na ochranu životního prostředí a energetickou koncepci města je proto nutné předem vyřešit, jaké zdroje budou nové objekty zásobovat. Právě to byl jeden z impulzů k podpisu dohody,“ prohlásil Chabr.

Přípravu stavby energocentra v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově schválili radní na jaře 2024. Orientační termín dokončení je rok 2030. Energocentrum má odpadní vody změnit na teplo nebo chlad pomocí velkokapacitních čerpadel.

Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí

„Každou vteřinu čistírnu opouštějí tři metry kubické vyčištěných odpadních vod, které mají i v nejchladnějších měsících teplotu vyšší než deset stupňů Celsia. Máme obrovskou příležitost využít tuto vodu pro získávání tepla až pro třetinu Prahy,“ uvedl dříve pro iDNES.cz náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Podle Chabra zatím nelze definitivně rozhodnout o velikosti zdroje ani o rozsahu území, které by zásoboval, dokud nebude uzavřena dohoda i s dalšími vlastníky zdrojů tepla v metropoli.

Fotovoltaické elektrárny města

ČEZ ESCO bude spolupracovat s Technologiemi hl. m. Prahy nebo s Pražským centrem obnovitelné energie (PCOE), které na střechy městských budov umisťuje fotovoltaiku. Dosud si metropole vyrábí elektřinu pro 46 svých objektů díky 42 fotovoltaickým elektrárnám.

Umístěné jsou na střechách městských bytů, na školách či na střeše Divadla pod Palmovkou. Zatím se vypínají při blackoutu, ale do budoucna by měly díky bateriovým úložištěm fungovat i v případě výpadku elektřiny. V říjnu Pražská vodohospodářská společnost spustila fotovoltaickou elektrárnu na vodojemu Kopanina v Třebonicích.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Leninovi mužici v Praze. Bylo to jako v komedii Adéla ještě nevečeřela. Museli je převlékat a přezouvat

Lenin ještě jako sociální demokrat na konferenci strany v roce 1903. Dobová...

Ještě za totáče se vyprávěl vtip o tom, jak Američané vysadili v Sovětském svazu a Sibiři agenta Ten potkal babičku a promluvil na ni perfektní místní ruštinou. Ale babička mu nevěřila, že je ruský...

8. února 2026

Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu

Protitanková střela. (8. února 2026)

Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu, kterou se rozhodla odevzdat během takzvané zbraňové amnestie. Přítomný policista okamžitě nechal...

8. února 2026  11:52

2. den ZOH 2026: Čeští curleři zvítězili, zářily Ledecká i Maděrová. Kdo další půjde do akce?

Česká snowboardistka Ester Ledecká v olympijském paralelním obřím slalomu. (24....

Zimní olympijské hry 2026 nachystaly na druhý den hodně zajímavý program pro české fanoušky. Dopoledne se jela kvalifikace paralelního obřího slalomu. Ester Ledecká i Zuzana Maděrová zářily. Dařilo...

8. února 2026  11:48

Na zámku Krásný Dvůr na Lounsku vrcholí generální úklid, chystají se novinky

Na zĂˇmku KrĂˇsnĂ˝ DvĹŻr na Lounsku vrcholĂ­ generĂˇlnĂ­ Ăşklid, chystajĂ­ se novinky

Na zámku Krásný Dvůr u Podbořan na Lounsku vrcholí rozsáhlý úklid. Práce jsou náročné nejen rozsahem, ale kvůli nízkým teplotám i podmínkami, řekl ČTK kastelán...

8. února 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Samuraj, potápěč i láhve piva. Fašank ve Zlíně ozdobily pestré masky

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve...

Několik tisícovek lidí dorazilo na víkendový Lešetínský fašank, který má ve Zlíně tradici dlouhou 26 let. Masopustní veselice se koná ve třech ulicích kousek od centra krajského města a každoročně se...

8. února 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Praha 3

Praha 3

Žižkovský masopust 2026

vydáno 8. února 2026  10:46

Praha 3

Praha 3

Žižkovský masopust 2026

vydáno 8. února 2026  10:46

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÝ MASOPUST

vydáno 8. února 2026  10:46

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)

První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže...

8. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Frýdek-Místek zdarma vybavil přes tisícovku bytů požárními hlásiči

ilustrační snímek

Frýdek-Místek nechal do více než tisícovky městských bytů nainstalovat požární hlásiče, nájemníci je získali zdarma. Nákup hlásičů, včetně instalace a...

8. února 2026  8:53,  aktualizováno  8:53

Elektrokoloběžky hoří stále častěji, varují hasiči. Chtějí zákaz nabíjení v bytech

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)

Tak by to dál nešlo. Moravskoslezští hasiči varují před rostoucím počtem zásahů kvůli hořícím elektrokoloběžkám a elektrokolům. Zvláště jim vadí, že lidé nabíjejí baterie v bytech, kde jim pak...

8. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V Průhonicích i Brně si vyzkoušíte samořiditelnou Teslu. Jízdy potrvají až do konce března

Tesla Cybertruck

Zájemci o moderní technologie mají v Česku jedinečnou příležitost. Automobilka Tesla od pondělí zpřístupní veřejnosti ukázkové jízdy s technologií Full Self-Driving (FSD), tedy se systémem, který má...

8. února 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.