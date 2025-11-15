Ceny top chalup vzrostly, prodejců přibylo. Reagují na zdražující se byty ve městě

Jan Bohata
  13:02aktualizováno  13:02
Cesta z města na chalupu či chatu jako řešení krize dostupného bydlení v metropoli vypadá jako dobrý nápad. Fungovat ale moc nemusí. Možnosti tu jsou, ceny těchto objektů padají v průměru až o desítky tisíc. Ale platí to hlavně u „béčkových“ lokalit a staveb. Nejdražší rekreační objekty leží půl hodiny cesty od Prahy. Přibývá těch, kdo je chtějí prodat.
Pohled z gauče, ze kterého se člověku opravdu nechce vstávat.

Pohled z gauče, ze kterého se člověku opravdu nechce vstávat. | foto: Adrián Rúčka

Chalupa byla v zoufalém stavu. Neměla podlahy a nepustit se do oprav, další rok...
Milá zákoutí dotvářejí pocit domova a pohody.
Tradiční hrozenkovský klobouk je vděčná dekorace.
Na vlastní med a kvalitní kávu si v téhle chalupě majitelé potrpí.
13 fotografií

V případě kvalitních došlo i přes nástup podzimu k dalšímu zdražení, což potvrzují odborníci z realitní branže. Průměrné ceny špičkových objektů jsou nad šesti miliony korun. To tlačí na nový trend, jenž je spíše opačný. Přibývá totiž majitelů, kteří chatou či chalupou zamýšlejí, jak zafinancovat byty.

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

Prostorná chata s velkým pozemkem na Slapech kousek od Prahy se dá například v aktuální nabídce realitního portálu Reality.iDNES.cz najít za téměř devět milionů korun. Ve Stříbrné Skalici či Mukařově cena za podobný typ objektu začíná nad čtyřmi miliony. Malá budova s třísetmetrovou zahradou v Praskolesích na Berounsku šla nalézt v nabídce za necelého půldruhého milionu korun. A třeba pronájem zahradní chatky na periferii hlavního města se dá pořídit zhruba od osmi tisíc korun.

Obecně podle realitních odborníků platí, že nezrekonstruovaná chalupa v nepříliš atraktivní lokalitě s průměrným pozemkem stála před letošní sezonou cca 3,2 milionu, nyní se nabízí o 100 tisíc levněji. Oproti loňsku roku sice zdražila, ale „pouze“ o pět procent.

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Naopak chalupa po rekonstrukci nebo v tzv. „áčkové“ lokalitě zdražuje i po sezoně. V průměru se nabízí za 6,7 milionu korun, což je o celých 18 procent více než roku 2024. „Souvisí to s množstvím nemovitostí v nabídce. Chat a chalup je nabízeno nejvíce za poslední tři roky, v některých lokalitách dokonce za pět let. Ale ve většině případů jsou to právě objekty v horším stavu nebo v méně atraktivní lokalitě,“ vysvětlil Zdeno Dubnička, šéf digitální realitní služby Bezrealitky.

Každý 12. chce prodávat

Obdobný trend jako u zmiňovaných chalup platí u chat. Ceny těch nerekonstruovaných, často bez vlastního vodovodu a s pronajatým pozemkem, nadále klesají. Po sezoně zlevnily asi o čtyři procenta a v průměru se nabízejí asi za 820 tisíc korun. Problematické objekty, bez vlastního pozemku s nutností kompletní přestavby apod., jdou na prodej za sumy v řádu nižších statisíců.

Naopak ceny chatek v dobrých lokalitách a po dílčí rekonstrukci rostou. Průměrná cena se pohybuje kolem 1,6 milionu korun. V top oblastech, s půlhodinovým dosahem autem z Prahy třeba v okolí Vltavské kaskády, se ceny moc neliší od toho, co je v realitní nabídce v Praze. Podobně do zmiňované „áčkové“ úrovně spadá v dosahu hlavního města například Kokořínsko.

Ceny hypoték jsou teď docela normální, říká šéf Partners Banky Marek Ditz

Na trhu se nyní objevuje ale též nový trend než využití chaty či chalupy ke stálému bydlení. Jejich prodej plánuje rekordní množství vlastníků. „Zatímco v době před pěti lety to byl zhruba každý třicátý majitel, dnes je to každý dvanáctý,“ upozornil Zdeno Dubnička. Hlavní důvody existují dva, rostoucí náklady na provoz a neschopnost udržovat objekt investicemi v odpovídajícím stavu. Důležitou roli hraje též využití financí z prodeje chaty či chalupy na nákup vlastního bytu ve městě.

Není na co čekat

To potvrzují také další analýzy. Byty totiž dál s přehledem dominují realitnímu trhu. Ceny domů a pozemků rostou pomaleji, ale neméně stabilně. „Trh tak potvrzuje trend roku 2025. Růst cen není výsledkem spekulací, ale dlouhodobé nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou,“ uvedl Miroslav Majer ze společnosti hyponamiru.cz.

Pro srovnání, nabídková cena bytu ve třetím čtvrtletí 2025 překročila 173 tisíc korun za metr čtvereční, meziročně stoupla o téměř osm procent. Prodejní cena se blíží 169 tisícům korun. A zanedlouho se může vyšplhat na 200 tisíc za metr čtvereční. Navzdory tomu prodeje letos neustále lámou rekordy.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

Ve 3. čtvrtletí letošního roku si zájemci koupili 1 700 jednotek. Od začátku roku jde skoro o šest tisíc. „Odhaduji, že letos prodeje skončí mezi 7,5 a 8 tisíci prodanými jednotkami,“ řekl Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Zmiňovaná čísla atakují dlouhodobé rekordy.

„Lidé dávno přestali čekat na výraznější pokles hypotečních sazeb, který v nejbližší době stejně nepřijde, a začali svou bytovou potřebu řešit ihned. Pochopili totiž, že jakékoliv odkládání koupě bytu není vhodné, protože čím déle otálejí, tím více nakonec zaplatí,“ komentoval situaci Evžen Korec, předseda představenstva developerské společnosti Ekospol.

Není opravdu na co čekat, upozorňují též další experti. V příštích měsících ceny bydlení podle odborníků půjdou nahoru, a to až o deset procent.

„Stále existuje silná poptávka, nabídka bytů nedosahuje potřebné úrovně 10 tisíc bytů ročně. Přetrvávají problémy s implementací nového stavebního zákona a odloženou digitalizací,“ shrnuje některé hlavní problémy Dušan Kunovský, šéf společnosti Central Group.

Jak se aktuálně mění ceny chalup a chat

  • 3 100 000 korun je průměrná cena chalupy po sezoně 2025. Před letošní sezonou tato částka dosahovala 3 200 000 korun. Po sezoně 2024 šlo o sumu 2 940 000 korun.
  • 6 700 000 korun je průměrná cena chalupy k celoročnímu užívání či jako druhý domov po sezoně 2025. Před jejím zahájením se jednalo o částku 6 400 000 korun. Na konci roku 2024 šlo o sumu 5,7 milionu korun.
  • 820 tisíc korun stojí po letošní sezoně chata v horším stavu. Na jejím začátku tato suma dosahovala 850 tisíc korun. Na sklonku roku 2024 tato částka byla 862 tisíc korun.
  • 1 600 000 korun je průměrná hodnota prémiové chaty na začátku
    i konci letošní sezony. Na konci roku 2024 činila 1 547 500 korun.

Zdroj: Bezrealitky

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Tachov s krajem připravují střední školu pro 540 žáků, zvýší kvalifikaci občanů

ilustrační snímek

Tachov s Plzeňským krajem připravují nový kampus střední školy pro 540 žáků. Má zvýšit vzdělanost obyvatel Tachovska, která je nejnižší z regionu a velmi nízká...

15. listopadu 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

V Havlíčkově Brodě otevřel sběratel Muzeum hotovosti s tisíci exponáty

V HavlĂ­ÄŤkovÄ› BrodÄ› otevĹ™el sbÄ›ratel Muzeum hotovosti s tisĂ­ci exponĂˇty

V Havlíčkově Brodě je ode dneška Muzeum hotovosti. V Dolní ulici ho vytvořil sběratel Petr Šimek, shodou okolností vedle pobočky banky. Ukazuje několik tisíc...

15. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Nová Alej Zlínského kraje vznikla mezi Doubravami a Velkým Ořechovem

NovĂˇ Alej ZlĂ­nskĂ©ho kraje vznikla mezi Doubravami a VelkĂ˝m OĹ™echovem

Nová Alej Zlínského kraje dnes vznikla mezi Doubravami a Velkým Ořechovem na Zlínsku. Podél silnice je tam nově 77 stromů, dubů, ořešáků a slivoní švestek. Jde...

15. listopadu 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

V Olomouckém kraji hořel příbytek bezdomovců, hospodářská budova i štěpka

Požár v Hanušovicích na Šumpersku. (15. listopadu 2025)

Pernou noc mají za sebou hasiči v Olomouckém kraji, kteří řešili tři větší požáry. Hořela dlouhodobě neobývaná budova za průmyslovým areálem v Olomouci-Holici, kde podle informací místních přebývají...

15. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nešťastná náhoda. Otec vnáší jasno do případu popáleného dítěte ve školce

Oliver utrpěl popáleniny druhého stupně.

Nešťastná náhoda stála za popálením tři a půl roku starého Olivera z Jablonce nad Nisou, tvrdí jeho otec, který se rozhodl vnést do případu světlo. Na jeho syna se na konci října vylila ve školce...

15. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Ceny top chalup vzrostly, prodejců přibylo. Reagují na zdražující se byty ve městě

Pohled z gauče, ze kterého se člověku opravdu nechce vstávat.

Cesta z města na chalupu či chatu jako řešení krize dostupného bydlení v metropoli vypadá jako dobrý nápad. Fungovat ale moc nemusí. Možnosti tu jsou, ceny těchto objektů padají v průměru až o...

15. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Pavla Kocourková získala nejvyšší belgické vyznamenání. Věnuje se veteránům

Nejvyšší belgické vyznamenání předal ve čtvrtek velvyslanec J. E. Jürgen van...

Nejvyšší belgické vyznamenání předal ve čtvrtek velvyslanec J. E. Jürgen van Meirvenne vyučující ze Západočeské univerzity v Plzni Pavle Kocourkové za dlouholeté zviditelňování belgických...

15. listopadu 2025  13:02

Obvod Ostrava-Hošťálkovice už má dohody se všemi majiteli problémových pozemků

ilustrační snímek

Městský obvod Ostrava-Hošťálkovice se dohodl na vyřešení situace s majiteli stavebních pozemků, kteří na parcelách koupených od radnice našli nebezpečný odpad....

15. listopadu 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Porubské spolky i jednotlivci mohou žádat o dotace v různých oblastech

ilustrační snímek

Pořadatelé kulturních nebo sportovních akcí, ale také lidé připravující programy na ochranu životního prostředí, vzdělávací akce nebo organizace poskytující...

15. listopadu 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Pedagožka ZČU má nejvyšší belgické vyznamenání za připomínání osvoboditelů Plzně

PedagoĹľka ZÄŚU mĂˇ nejvyĹˇĹˇĂ­ belgickĂ© vyznamenĂˇnĂ­ za pĹ™ipomĂ­nĂˇnĂ­ osvoboditelĹŻ PlznÄ›

Pavla Kocourková ze Západočeské univerzity (ZČU) dostala nejvyšší belgické vyznamenání Řád Leopolda. Už 20 let pracuje na zviditelňování belgických...

15. listopadu 2025  9:47,  aktualizováno  9:47

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

15. listopadu 2025  11:12

Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru

Garant pro obor Jemný mechanik, hodinář Jaromír Ondráček na jihlavské Střední...

Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.