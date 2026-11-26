V Čerčanech na Benešovsku hořela v noci na dnešek chata, uvnitř našli hasiči mrtvého člověka. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují. Škodu hasiči vyčíslili na 1,5 milionu korun a uchráněné hodnoty na milion korun, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Tomáš Bakalář.
Událost byla hlášena před 1:45. Podle Bakaláře šlo o požár přízemní chaty v plném rozsahu. Zasahovali u něj profesionální hasiči z Benešova a dobrovolné jednotky z Čerčan a Čtyřkol. Před 2:30 se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu. Poté vyhledávali skrytá ohniska a dohašovali je.
"Likvidace požáru byla vyhlášena v půl jedenácté dopoledne. V objektu byla nalezena osoba bez známek života," dodal mluvčí. Případem se zabývá policie.