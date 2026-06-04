Chlapce na Příbramsku zabila elektřina, vylezl na stožár vysokého napětí

V obci Chotilsko na Příbramsku dnes večer zemřel nezletilý chlapec po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie, řekla ČTK její středočeská mluvčí Michaela Richterová.
K neštěstí podle mluvčí vyjížděly po 20:00 všechny složky integrovaného záchranného systému. "Na místě se nacházelo zatím neupřesněné množství nezletilých osob, které se měly pohybovat u stožáru vysokého napětí. Jedna z nich měla na stožár vylézt, kdy byla následně zasažena elektrickým proudem a na místě zemřela," řekla mluvčí. Počet mladých lidí ve skupině ani věk oběti neupřesnila.
Neštěstí se stalo v části Chotilska jménem Kobylníky, řekla mluvčí. Jde o chatovou oblast na břehu Vltavy.