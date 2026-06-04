K neštěstí podle mluvčí vyjížděly po 20:00 všechny složky integrovaného záchranného systému. „Na místě se nacházelo zatím neupřesněné množství nezletilých osob, které se měly pohybovat u stožáru vysokého napětí. Jedna z nich měla na stožár vylézt, kdy byla následně zasažena elektrickým proudem a na místě zemřela,“ řekla mluvčí.
Počet mladých lidí ve skupině ani věk oběti neupřesnila.
Neštěstí se stalo v části Chotilska jménem Kobylníky, řekla mluvčí. Jde o chatovou oblast nad Slapskou přehradou.
Dodala, že přesnější informace bude vědět v pátek. Celou událostí se zabývají příbramští kriminalisté.
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