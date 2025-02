Voda z prasklého potrubí zaplavila ulici na sídlišti, zasahovali i hasiči

„Vyteklo velké množství vody, ale to již naši technici zastavili. Nyní je na místě asistenční služba při havárii vody, která pracuje na opravě. Počet lidí bez vody neznáme, ale nemělo by to být nic vážného,“ uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

U havárie zasahovala i Policie ČR, která požádala o asistenci hasiče. „Na místo byli vysláni dobrovolní hasiči z pražského Chodova, plnili pokyny policie a poté odjeli,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.