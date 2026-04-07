Chráněné louky ukládají podle vědců do půdy víc uhlíku než obhospodařované

Dlouhodobě chráněné louky ukládají do půdy významně více uhlíku než intenzivně obhospodařované travní porosty. Schopnost krajiny přirozeně ukládat uhlík je přitom důležitá pro ochranu klimatu. Vyplývá to z nové studie vědců z Výzkumného ústavu pro krajinu. Podle nich jde o poznatek, který je důležitý pro ochranu klimatu i biodiverzity. Ústav o tom dnes informoval ČTK v tiskové zprávě. Na výzkumu spolupracoval s Biologickým centrem Akademie věd ČR a Univerzitou Karlovou.
Vědci poukázali na to, že globální oteplování je důsledkem rostoucí koncentrace skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, v atmosféře. Přestože hlavní pozornost se soustředí na snižování emisí z energetiky, dopravy nebo průmyslu, stále větší význam má podle nich také schopnost krajiny uhlík přirozeně ukládat. Půda představuje jeden z největších zásobníků uhlíku na souši, obsahuje více uhlíku než atmosféra a veškerá vegetace dohromady. Způsob, jakým člověk s krajinou zachází, proto podle odborníků přímo ovlivňuje klimatickou stabilitu planety.
Vědci analyzovali 60 oblastí po celé ČR, vždy dvojici tvořenou chráněnou loukou a obvykle obhospodařovanou loukou v jejím okolí. Zkoumali tři typy porostů, a to suché, středně vlhké a vlhké louky. Na každé měřili zásobu půdního uhlíku do hloubky 30 centimetrů, chemické vlastnosti půdy, nadzemní biomasu, druhové složení a funkční vlastnosti rostlin.
Výsledky ukázaly, že chráněné louky obsahují významně vyšší zásoby uhlíku než běžně obhospodařované plochy. Rozdíl přitom není způsoben vyšší produkcí biomasy, klíčovým faktorem je míra narušení ekosystému. "V době, kdy svět řeší, jak rychle omezit produkci uhlíku a zvýšit jeho ukládání v krajině, ukazujeme, že dlouhodobá ekologická stabilita hraje zásadní roli. Ochrana přírody není jen otázkou biodiverzity, ale i klimatické bezpečnosti," uvedla Olha Kachalová z oddělení ekologie krajiny výzkumného ústavu.
Nejvíce uhlíku ukládaly suché louky, nikoli vlhké. Důvodem mohou být hlubší a odolnější kořenové systémy, pomalejší rozklad organické hmoty v sušších podmínkách a také efektivnější využití uhlíku půdními mikroorganismy. Adaptace rostlin na stres z nedostatku vody tak může nepřímo přispívat k dlouhodobému ukládání uhlíku.
Chráněné louky měly vyšší druhovou rozmanitost. Přesto vědci nezjistili přímou souvislost mezi počtem druhů a množstvím uloženého uhlíku. Rozhodující jsou funkční vlastnosti rostlin, jakou jsou například charakter kořenového systému, obsah sušiny v listech a kořenech a schopnost spolupráce s houbami.
Studie ukázala, že na obhospodařovaných plochách je množství uhlíku svázáno s aktuální produkcí biomasy - uhlík přichází a odchází rychleji. Na chráněných loukách ukládání uhlíku více závisí na dlouhodobé stabilitě půdního prostředí. To znamená, že chráněné ekosystémy fungují jako stabilnější a odolnější uhlíkový rezervoár.
Travní porosty podle vědců celosvětově ukládají přibližně třetinu suchozemského uhlíku. Ochrana existujících travních porostů je tak podle nich stejně důležitá jako nové technologické způsoby snižování emisí. Pro praxi to znamená omezovat časté narušování půdy, podporovat funkčně pestrá rostlinná společenstva a zachovávat dlouhodobou kontinuitu travních porostů, uvedli.