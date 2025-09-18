Čištění ulic ve městě: kdy se auto odtahuje, jak vysoká je pokuta a kdy se jí dá vyhnout

Tereza Hrabinová
  15:02aktualizováno  15:02
Stačí přehlédnout přenosnou červeno-modrou značku ve vaší ulici a pokuta je na světě. Se začátkem školního roku se do ulic metropole opět vrátila specializovaná technika a úklidové čety. Kdo nemusí auto přeparkovat a jaká pokuta za to hrozí?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: prostejov.eu

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) čistí ulice a komunikace dvakrát za rok, na jaře a na podzim.

Jak a do kdy probíhá blokové čištění?

Úklid probíhá postupně v jednotlivých blocích všech městských částí vždy od 8 do 15 hodin. Letošní podzimní čištění je naplánováno až do konce listopadu.

Cílem je důkladné vyčištění vozovek, chodníků a kanalizačních vpustí od prachu, letních nebo zimních nánosů, opadaného listí a dalších nečistot.

Nepodléhejte však mylnému dojmu, že jakmile projede velký kropicí vůz, je po všem a nic nehrozí, i když ještě hodiny neodbily 15:00. Čištění má několik fází, kterých se účastní metaři, malé a velké samosběry i kropicí vůz. Mokrá vozovka tedy není znakem, že je již konec a Váš vůz nebude nikomu překážet.

„Jako na dopravním hřišti.“ Praha je zahlcená značkami, pomoct má manuál

Proč je důležité přeparkovat vozidlo?

Jakmile se v ulici objeví týden před čištěním zákazová značka s dodatkovou tabulkou s datem, jste povinni ji respektovat. A v uvedené době tam auto nemít.

Každý vůz, který na ulici během čištění zůstane, brání úklidové technice i pracovníkům v přístupu k celé ploše vozovky a chodníku. Jeho vinou pak nemůže být úklid úplný.

Majitel auta, který zákaz nerespektuje, dostane pokutu od strážníka městské policie za přestupek nerespektování dopravního značení a druhou pokutu od TSK za technický úkon.

„Při blokovém čištění provádíme nejčastěji takzvaný technický úkon, kdy auto naložíme na odtahové vozidlo a po úklidu ho vrátíme zpátky na místo,“ říká mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Kolik je pokuta za auto v ulici při čištění?

Od 1. září loňského roku došlo k navýšení cen všech typů odtahů. Pokud řidič vozidlo včas neodstraní, může ho to stát několik tisíc korun. Nejčastěji TSK využívá právě technický úkon, tedy dočasné přeparkování auta pomocí odtahové techniky. I ten ale může vyjít na více než 2 000 korun.

  • Úplný odtah: 3 800 Kč (dříve 1 900 Kč)
  • Neúplný odtah: 2 500 Kč (dříve 1 250 Kč)
  • Technický úkon: 2 400 Kč (dříve 1 300 Kč)
  • Zpětný odtah (např. kvůli převozu jinam): 7 000 Kč
  • Stání na odtahovém parkovišti: 500 Kč / den

Prahu stojí odtah pět tisíc, už je nechce dál dotovat. Zdraží i odstavná parkoviště

Omlouvá jen dovolená nebo nemoc

Může se ale stát, že jste v době před blokovým čištěním onemocněli nebo jste odjeli na služební cestu či dovolenou. V tomto případě musíte tuto skutečnost doložit potvrzením a dokázat tak, že jste sedm dní před termínem čištění neměli možnost vidět dopravní značku, protože jste tu nebyli.

Poradí značka nebo web

Kam se podívat na termíny blokového čištění?

Oficiální webový nástroj umožňuje snadno vyhledat termín blokového čištění podle názvu ulice nebo lokality.

  • Webové stránky městských částí

Mnohé radnice zveřejňují vlastní harmonogramy úklidu, rozdělené podle ulic a dat. Ověřte si aktuální informace přímo na webu konkrétní městské části.

Přesné informace o blokovém čištění poskytují přenosné dopravní značky, které se v ulicích objevují nejméně sedm dní předem.

„Hlídejte si informační značky ve své ulici, které vás vždy sedm dní před plánovaným úklidem o blokovém čištění informují, nebo si termín úklidu zjistěte předem v naší mapové aplikaci,“ odkazuje řidiče Lišková na web tsk-praha.cz.

Do roku 2011 platila v Praze přísnější pravidla. Auta, která překážela blokovému čištění, byla odtahována mimo úsek a majitelé si je museli vyzvednout na odtahovém parkovišti. Pak se ale vše změnilo rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Ten ustanovil, že se vozy odtažené ve veřejném zájmu musejí vracet zpět na místo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

18. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Senior taxi bude ve Valašském Meziříčí pokračovat i v dalších letech

Senior taxi bude ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku pokračovat i v dalších letech. Služba tam funguje téměř dva roky. Jelikož se platnost smlouvy se současným...

18. září 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Znojmo chystá rekonstrukci několika ulic mezi nádražím a historickým centrem

Znojmo chystá rozsáhlou rekonstrukci několika ulic mezi nádražím a historickým centrem. Opravovat se budou chodníky i vozovky, podoba ulic dozná změn s ohledem...

18. září 2025  15:18,  aktualizováno  15:18

Boží Dar podá kasační stížnost proti vyhlášení referenda o výstavbě na Ryžovně

Město Boží Dar podá kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Plzni, který vyhlásil referendum o výstavbě v katastrálním území Ryžovna. Rozhodli o...

18. září 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mohlo by takhle vypadat metro v Brně? Studenti VUT ukazují svou představu

Pokud v Brně v budoucnu vznikne metro, mohou se tvůrci jeho stanic inspirovat prací studentů VUT. Ti v těchto dnech v prostorách KAM za Zelném trhu v centru jihomoravské metropole vystavují modely,...

18. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Kašna s Neptunem v Krnově je v plném provozu, vodou se naplnila po pěti letech

Kašna s Neptunem je po rekonstrukci v opět plném provozu. Vodou se naplnila po pěti letech. Kvůli špatnému technickému stavu byla mimo provoz od roku 2021,...

18. září 2025  15:04,  aktualizováno  15:04

Komplikace kvůli nehodám na jižní Moravě. Z Brna na Blansko stojí kolona

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...

18. září 2025  15:12,  aktualizováno  16:40

V akci i o dovolené. Vysílené dívce na ferratě pomohli chrudimští hasiči

Dovolená nemusí být jen o odpočinku, při němž se na práci nemusí myslet. Své o tom ví trojice profesionálních hasičů z hasičské stanice z Chrudimi. Během dovolené v podhůří Alp se ocitli u nečekané...

18. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Kroměříž si připomene 140 let od setkání rakouského císaře a ruského cara

Kroměříž si v neděli 21. září připomene historickou slavností 140 let od schůzky rakouského císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III. Vladaři se...

18. září 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Mariánské Lázně možná po roce 2030 přijdou o park miniatur Boheminium

Mariánské Lázně možná po roce 2030 přijdou o park miniatur Boheminium, druhý nejnavštěvovanější turistický cíl v Karlovarském kraji. Město se zatím nedohodlo s...

18. září 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Letohrad obnovil Krčmaříkovo zátiší s otužovacím jezírkem a masážním potokem

Město Letohrad na Orlickoústecku obnovilo část 100 let starého Krčmaříkova zátiší, které je na soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka. Jeho součástí je...

18. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Kraj podpoří přístavbu sportovní haly v Jindřichově Hradci 50 miliony korun

Jihočeský kraj podpoří 50 miliony korun přístavbu městské sportovní haly v Jindřichově Hradci, která tak bude mít tři tělocvičny. Jindřichohradecká radnice...

18. září 2025  14:49,  aktualizováno  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.