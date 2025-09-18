Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) čistí ulice a komunikace dvakrát za rok, na jaře a na podzim.
Jak a do kdy probíhá blokové čištění?
Úklid probíhá postupně v jednotlivých blocích všech městských částí vždy od 8 do 15 hodin. Letošní podzimní čištění je naplánováno až do konce listopadu.
Cílem je důkladné vyčištění vozovek, chodníků a kanalizačních vpustí od prachu, letních nebo zimních nánosů, opadaného listí a dalších nečistot.
Nepodléhejte však mylnému dojmu, že jakmile projede velký kropicí vůz, je po všem a nic nehrozí, i když ještě hodiny neodbily 15:00. Čištění má několik fází, kterých se účastní metaři, malé a velké samosběry i kropicí vůz. Mokrá vozovka tedy není znakem, že je již konec a Váš vůz nebude nikomu překážet.
|
„Jako na dopravním hřišti.“ Praha je zahlcená značkami, pomoct má manuál
Proč je důležité přeparkovat vozidlo?
Jakmile se v ulici objeví týden před čištěním zákazová značka s dodatkovou tabulkou s datem, jste povinni ji respektovat. A v uvedené době tam auto nemít.
Každý vůz, který na ulici během čištění zůstane, brání úklidové technice i pracovníkům v přístupu k celé ploše vozovky a chodníku. Jeho vinou pak nemůže být úklid úplný.
Majitel auta, který zákaz nerespektuje, dostane pokutu od strážníka městské policie za přestupek nerespektování dopravního značení a druhou pokutu od TSK za technický úkon.
„Při blokovém čištění provádíme nejčastěji takzvaný technický úkon, kdy auto naložíme na odtahové vozidlo a po úklidu ho vrátíme zpátky na místo,“ říká mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.
Kolik je pokuta za auto v ulici při čištění?
Od 1. září loňského roku došlo k navýšení cen všech typů odtahů. Pokud řidič vozidlo včas neodstraní, může ho to stát několik tisíc korun. Nejčastěji TSK využívá právě technický úkon, tedy dočasné přeparkování auta pomocí odtahové techniky. I ten ale může vyjít na více než 2 000 korun.
- Úplný odtah: 3 800 Kč (dříve 1 900 Kč)
- Neúplný odtah: 2 500 Kč (dříve 1 250 Kč)
- Technický úkon: 2 400 Kč (dříve 1 300 Kč)
- Zpětný odtah (např. kvůli převozu jinam): 7 000 Kč
- Stání na odtahovém parkovišti: 500 Kč / den
|
Prahu stojí odtah pět tisíc, už je nechce dál dotovat. Zdraží i odstavná parkoviště
Omlouvá jen dovolená nebo nemoc
Může se ale stát, že jste v době před blokovým čištěním onemocněli nebo jste odjeli na služební cestu či dovolenou. V tomto případě musíte tuto skutečnost doložit potvrzením a dokázat tak, že jste sedm dní před termínem čištění neměli možnost vidět dopravní značku, protože jste tu nebyli.
Poradí značka nebo web
Kam se podívat na termíny blokového čištění?
Oficiální webový nástroj umožňuje snadno vyhledat termín blokového čištění podle názvu ulice nebo lokality.
Mnohé radnice zveřejňují vlastní harmonogramy úklidu, rozdělené podle ulic a dat. Ověřte si aktuální informace přímo na webu konkrétní městské části.
Přesné informace o blokovém čištění poskytují přenosné dopravní značky, které se v ulicích objevují nejméně sedm dní předem.
„Hlídejte si informační značky ve své ulici, které vás vždy sedm dní před plánovaným úklidem o blokovém čištění informují, nebo si termín úklidu zjistěte předem v naší mapové aplikaci,“ odkazuje řidiče Lišková na web tsk-praha.cz.
Do roku 2011 platila v Praze přísnější pravidla. Auta, která překážela blokovému čištění, byla odtahována mimo úsek a majitelé si je museli vyzvednout na odtahovém parkovišti. Pak se ale vše změnilo rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Ten ustanovil, že se vozy odtažené ve veřejném zájmu musejí vracet zpět na místo.