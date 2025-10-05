Hasiči zasahovali na břeclavském přednádraží u úniku hořlavého plynu

Únik hořlavého plynu propylen z železniční cisterny v Břeclavi hasiči před osmou večerní zastavili. Nebezpečí výbuchu tak nehrozí. Cisternu nyní zaplombují a předají dopravci.
„Hasiči jihomoravského kraje i Správy železnic zamezují dalšímu úniku plynu a odstraňují látku z kolejiště. K žádnému zranění nedošlo. Nehoda se totiž stala mimo část stanice pro osobní dopravu,“ řekl pro iDNES.cz krátce před 20. hodinou mluvčí Správy železnic Kavka.
„Jedná se o propylen, který se používá pro výrobu plastů. Je to vysoce hořlavá látka. Proto je ve stanici vypnuté trakční vedení, aby se eliminoval možný zdroj iniciace,“ dodal.
Podle Martina Kavky se jednalo o menší únik, kdy látka unikala z jedné cisterny železničního vagónu nákladního vlaku.
Převážení chemických a hořlavých látek ve vlacích není výjimečné. V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku se letos stala nehoda, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1 020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice a většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár.
Záchranné a likvidační práce trvaly sedm měsíců. Vlak s propylenem pak vykolejil třeba v roce 2019 v Německu. Látka z cisteren tam neunikla, ale kvůli riziku výbuchu si incident vyžádal uzavírku dálnice.