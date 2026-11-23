Silnici mezi Novým Strašecím a Lužnou na Rakovnicku dnes ráno uzavřela nehoda cisterny, která se převrátila, informoval ČTK za středočeské silničáře Josef Holek. Převážela mýdlový koncentrát. Nikdo se nezranil. Nyní pokračuje přečerpávání látky, řekl ČTK před 12:00 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Silnice druhé třídy spojující Rakovník s Novým Strašecím bude pravděpodobně uzavřená celý den. "Přečerpávání stále probíhá, je předpoklad, že potrvá ještě několik hodin," uvedl Bakalář. Podle mluvčí středočeské záchranné služby Moniky Novákové záchranáři řidiče cisterny na místě prohlédli, ale ošetření nepotřeboval.
Cisternu museli hasiči kvůli vyrovnání tlaku rozříznout speciálním hasicím a řezacím zařízením CCS Cobra. Na místo povolali i ropný kontejner a dekontaminační přívěs. "Tato technika je vybavena na úniky nebezpečných látek a následnou dekontaminaci zasahujících. V dýchací technice jsme zamezili úniku látky," doplnil Bakalář. Místo havárie prohlédnou i úředníci, kteří mají na starost životní prostředí, a také zástupci Povodí Vltavy a společnosti Dekonta, která se zaměřuje mimo jiné na sanaci a dekontaminaci.
Řidiči mohou uzavřený úsek objet například přes dálnici D6 nebo přes Lány.