Silnici mezi Novým Strašecím a Lužnou na Rakovnicku dnes ráno uzavřela nehoda cisterny, která se převrátila. Nikdo se nezranil. Řidiči úsekem zřejmě neprojedou minimálně do odpoledne, informovali za středočeské silničáře Josef Holek a mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Silnice druhé třídy spojující Rakovník s Novým Strašecím bude pravděpodobně uzavřená celý den. "Bude se přečerpávat náklad," uvedl Holek. Podle Novákové záchranáři řidiče cisterny na místě prohlédli, ale ošetření nepotřeboval.
Řidiči mohou uzavřený úsek objet například přes dálnici D6 nebo přes Lány.