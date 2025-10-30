Policie obvinila cizince, který se v Dalejském údolí pokusil znásilnit ženu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:02aktualizováno  15:02
Policie zadržela a obvinila čtyřiačtyřicetiletého cizince, který je podezřelý z loupeže a pokusu o znásilnění osmatřicetileté ženy v Dalejském údolí ze začátku října. Obviněnému hrozí v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi. O zadržení informoval ve čtvrtek policejní mluvčí Richard Hrdina.
Fotogalerie3

Zdržení čtyřiačtyřicetiletého cizince, který je podezřelý z loupeže a pokusu o znásilnění osmatřicetileté ženy v Dalejském údolí ze začátku října 2025. | foto: Policie ČR

Podle Hrdiny kriminalisté rovněž prověřují i možnou spojitost se sérií vloupání do domů a chat v oblasti Dalejského údolí v pražské městské části Slivenec.

Dalejské údolí, kde jsou zbytky bývalého Trunečkova mlýna. (5. ledna 2023)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Na začátku října měli policisté hlášené loupežné přepadení a pokus o znásilnění. Podle policie tehdy neznámý útočník v tmavém oblečení s největší pravděpodobností delší dobu na cestě sledoval ženu, kterou později ohrožoval krátkou střelnou zbraní.

„Agresor se nejprve gestikulací domáhal pohlavního styku a posléze požadoval finanční hotovost. Po celou dobu jí říkal, ať nemluví a je potichu, přičemž ji stále ohrožoval zbraní. Naštěstí se na této cestě objevili svědci, kteří neznámého agresora vyplašili, a ten utekl neznámo kam,“ uvedl mluvčí.

Policie řeší sérii vloupání ve Slivenci. Posílila hlídky, radnice varuje občany

V místě proběhla rozsáhlá pátrací akce, do které byl z důvodu složitého zarostlého terénu nasazen i policejní vrtulník.

Policistům se nepodařilo podezřelého vypátrat ihned po činu, díky získání několika poznatků ho ale vystopovali a následně v druhé polovině října zadrželi.

Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

Začátkem října policie po dohodě s místní radnicí posílila hlídky v pražské městské části Slivenec. Důvodem byl zvýšený počet násilných vniknutí do nemovitostí v oblasti. Policie se nyní zabývá možností, že by zadržený cizinec mohl mít na svědomí i tato vloupání.

„Kriminalisté v případu dále prověřují jeho spojitost se sérií vloupání do domů a chat a není vyloučeno, že se jeho obvinění rozšíří i o tyto skutky,“ dodal Hrdina.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.