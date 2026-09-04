Muž zkolaboval na stavbě. Život mu zachránili pohotoví policisté

Autor: lupr
  9:12aktualizováno  9:12
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Dvojice cizineckých policistů koncem srpna promptně zasáhla a zachránila tak život šedesátiletému muži, který zkolaboval na stavbě a zastavil se mu oběh. Ani sekundu neváhali, převzali srdeční masáž po svědcích události a došlo i na elektrošoky.

Do ulice Řeporyjská v Praze 5 přispěchali dva policisté z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort.

Po příjezdu na místo převzali laickou resuscitaci od svědků, kteří na muži pracovali za asistence operátorky záchranné služby. „Hlavně nepřestávejte v mačkání,“ zněly instrukce z mobilního telefonu.

Jeden policista nepřetržitě pokračoval v srdeční masáži, zatímco druhý vytáhl nůžky a rozstřihl mužův pracovní oděv.

Na obnaženou hruď se mu totiž chystali připojit automatický externí defibrilátor (AED). „Ten mají již standardně ve výbavě vozu,“ popsal mluvčí policistů Richard Hrdina.

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Přístroj zhodnotil stav muže a doporučil výboj, po kterém policisté nadále pokračovali v nepřímé srdeční masáži. Poté se na místo dostavila také zdravotnická záchranná služba a snahy o resuscitaci převzala do své gesce.

„Zdravotníkům policisté poskytovali součinnost až do úplného obnovení životních funkcí poškozeného,“ uvedl dále mluvčí. Následně záchranáři muže převezli do nemocnice k dalšímu ošetření.

Tento případ podle policie nebyl ojedinělý. „Tento rok byl již bezmála stodvacátým, kdy policisté využili při záchraně lidského života přístroj AED, který je již standardní výbavou prvosledových vozidel a jehož použití výrazně přispělo k další záchraně se šťastným koncem,“ dodal Hrdina.

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