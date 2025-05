Dva muži spadli ze člunu do Sázavy. Jeden se zachránil, druhého hledají potápěči

Motorový člun řídil třiatřicetiletý muž, který měl průkaz vůdce malého plavidla. Spolu s ním byli ve člunu ještě další dva muži ve věku 32 a 40 let. Při nárazu do ukotvené lodi, v níž spal majitel, oba muži spadli do vody. Najít a vytáhnout se podařilo jen staršího muže, a to díky rychlé reakci a pomoci majitele plachetnice. Po mladším potápěči pátrají.

„Okamžitě byla zahájena pátrací akce, do které se ještě v noci zapojily více jak dvě desítky záchranářů – potápěči poříčního oddělení Slapy, policisté z obvodního oddělení, členové dobrovolných i profesionálních hasičů. Pátrací akce ve vodě, ve ztížených podmínkách, prováděli policejní potápěči spolu s hasiči, a to i za využití speciálního sonaru,“ uvedla Suchánková.

Muže se ale přes veškeré nasazení a snahu záchranářů zatím nepodařilo najít, pátrací akce tak bude pokračovat i v neděli. „Krom toho budou policisté pokračovat v dokumentaci a zjišťování okolností této události. Již v noci o ní informovali také Státní plavební správu, která plní úkoly státního dozoru ve vnitrostátní plavbě,“ dodala mluvčí.