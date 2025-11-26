Čtyřicet miliard na investice. Praha dá nejvíce do dopravy, řada projektů vázne

Adam Hejduk
  15:02aktualizováno  15:02
Pražská magistrátní koalice má hotový návrh rozpočtu na poslední rok tohoto volebního období, další příjmy a výdaje už bude schvalovat nová garnitura. Výsledek se nese ve stejném duchu jako jejich předešlé rozpočty – opět narostly provozní výdaje a miliardy se převádějí z předchozího roku kvůli zaseknutým projektům.
Dvorecký most: spojka mezi Podolím a Smíchovem bude hotová na jaře příštího roku.

Magistrát plánuje hospodařit s příjmy 116,35 miliardy korun a výdaji 119,05 miliardy korun, přičemž schodek se vyrovná z rezerv města. „Za provoz města v dalším roce utratíme už 96 miliard korun, blížíme se tak stomiliardové hranici. Na investice půjde 23 miliard, což je nominálně nejvíc v historii,“ sdělil radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS).

Zhruba 40 procent investičních peněz je vyhrazených pro dopravu, celkem 10,4 miliardy korun. Ostatní kapitoly se pohybují maximálně kolem dvou miliard. Dalších 16,8 miliardy představují převáděné prostředky, které město nespotřebovalo v letošním roce, především kvůli zpožděným nebo zaseknutým projektům.

Na dostupné bydlení má Praha přes půl miliardy, radnice však z fondu nečerpají

„Skoro všechny klíčové projekty stojí. Druhá etapa metra D se neustále odkládá, Libeňský most bude zakonzervovaný, o prestižní sídlo EUSPA na Nové Palmovce jsme definitivně přišli, bydlení v Praze je nedosažitelné,“ komentoval rozpočet šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop.

Začátky i konce

Na metro D je v rozpočtu vyčleněno 5,8 miliardy korun. První část stavby sice pokračuje, ale tendr na druhou sekci má kvůli tahanicím dvouleté zpoždění. Celých 1,3 miliardy je určeno na přestavbu budovy Nová Palmovka, kde měla sídlit kosmická agentura Evropské unie. Město projekt zatím ještě oficiálně neodpískalo, ale ministerstvo dopravy a financí už intenzivně hledají náhradní prostory.

Otázkou je, kolik peněz letos půjde na opravu Libeňského mostu, protože Technická správa komunikací kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu zastavila veškeré práce. Částka 1,2 miliardy bude ale potřeba například na přípravu nového projektu nebo na nákladné zakonzervování stavby. Dojde také na placení opožděných staveb.

Investice Prahy na rok 2026

„Například hned na jaře bude hotový Dvorecký most, na který máme našetřeno a poslední faktury teprve doplatíme,“ přiblížil Kovářík s tím, že zbývá zaplatit asi 400 milionů korun. Stejně tak Praha vynaloží posledních 850 milionů na opravu Průmyslového paláce na Výstavišti, který by stavební firma měla dokončit a předat v červnu.

Začít by konečně měla kompletní rekonstrukce vinohradského divadla, na kterou je pro příští rok v rozpočtu jedna miliarda. Top desítku investic uzavírá také jedna školská, a to stavba základní a střední školy v Březiněvsi. Stovky milionů je potřeba i na přestavbu Pragerových kostek, na přípravu Městského okruhu a na stavby tramvajových tratí na Václavském náměstí či v Počernické ulici.

Projekty Prahy v roce 2026

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)
První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025)
Rozloučení se zesnulou Simonou Postlerovou hostilo pražské Divadlo na Vinohradech (14. května 2024).
Dělníci pracují na dostavbě a opravě Průmyslového paláce na Výstavišti v pražském Bubenči. (6. března 2024)
7 fotografií

Nákladná MHD

Z provozních výdajů města poputuje největší balík tradičně do dopravy. Hranici 30 miliard město překročilo v rozpočtu pro letošní rok, v příštím částka přesáhne 31 miliard. „Jsme ojedinělý případ města, které z provozních výdajů dává nejvíc na dopravu. Všude jinde je to školství. Největší část z toho pojme hromadná doprava, která je už na 25 miliardách,“ dodal Kovářík.

Kratší intervaly, delší vozy. Praha o adventních víkendech posílí MHD

ODS kritizuje vysoké provozní náklady na MHD dlouhodobě. Kováříkovi přijde nesmyslné, aby ji město dotovalo v takové míře, když ji využívají i stovky tisíc lidí, kteří do Prahy každý den dojíždějí, ale město na ně v rámci rozpočtového určení daní nedostává ani korunu.

Oproti minulému rozpočtu významně narostla kapitola Pokladní správa, kde jsou peníze určené pro městské části. Důvodem je, že od nového roku stát převede placení nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol, tedy na obce a kraje. Návrh rozpočtu ještě musí schválit zastupitelstvo hlavního města, které o něm bude jednat na své poslední schůzi, která se uskuteční 11. prosince.

