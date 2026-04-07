Policie hledá řidiče dodávky, který srazil cyklistu. Zastavil, pak si to rozmyslel

Nehoda se stala na silnici I/38 ve směru na Havlíčkův Brod kolem půl šesté ráno.
„Podle svědeckých výpovědí muž sice po nehodě zastavil, následně však svůj postoj zřejmě přehodnotil a aniž by cyklistovi poskytl pomoc, z místa události ujel,“ řekl mluvčí policie Pavel Truxa.
Zraněný cyklista byl následně zdravotnickou záchranou službou letecky transportován do nemocnice, doplnil mluvčí.
Policisté vyzývají řidiče, aby se přihlásil na číslo 735 784 047 nebo na linku 158.
Zároveň žádají svědky, kteří nehodu viděli nebo by si všimli červené dodávky s plachtou poškozenou v pravé přední části, aby policii také kontaktovali.
Auto má zřejmě i rozbité světlo a uražené zpětné zrcátko.