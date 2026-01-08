Nehoda se stala loni 22. prosince ve 12:40 na chodníku Průběžné ulice. Třiaosmdesátiletá seniorka šla se svou vnučkou z parku Gutovka, když do ženy zezadu narazil cyklista jedoucí ve stejném směru.
Poškozená po nárazu upadla a zlomila si krček pravé stehenní kosti. Cyklista se sice zraněné zeptal, jestli se jí něco nestalo, když ho však požádala o jeho doklady kvůli dalšímu vyšetřování události, nasedl na kolo a ujel.
„V této souvislosti pátráme po podezřelém cyklistovi, který byl bílé pleti a měl přes ústa šátek. Jel na starém kole s oloupanou bílou barvou, které vypadalo, jako by bylo ručně natřené,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Policie zveřejnila záznam z bezpečnostní kamery, na kterém cyklista z místa nehody ujíždí, a prosí veřejnost o pomoc se ztotožněním neznámého muže. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti mu hrozí až dva roky vězení.
