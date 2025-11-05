Oznámení o požáru kamionu na 33. kilometru D1 dostali středočeští hasiči v úterý ve 21:49. „Nákladnímu automobilu vybouchlo zadní kolo a začalo hořet,“ znělo hlášení podle mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
„K požáru mělo dojít od defektu zadního kola,“ potvrdila pro iDNES.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Na místo události vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči z Benešovska.
Provoz byl směrem na Brno tři hodiny úplně uzavřen. Hasiči požár likvidovali dvěma vysokotlakovými proudy, pěnotvorným zařízením a hasicím hřebem.
Ve 22:26 se podařilo požár lokalizovat. „Až ve dvě hodiny byla vyhlášena likvidace,“ informovala Sýkora Fliegerová.
Hasiči totiž museli návěs kompletně vyskladnit kvůli balíčkům, které převážel. Při požáru ani při jeho hašení se nikdo nezranil.
Kolem 2:00 se začalo znovu jezdit levým pruhem. „Úplně zprůjezdněna byla dálnice ráno krátce před šestou,“ uvedla Suchánková.
