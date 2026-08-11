Sanitka odvezla jednoho středně těžce zraněného muže do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
„Dva muže s lehčími poraněními (pohmožděninami po těle) vezeme sanitkou k dalšímu vyšetření do nemocnice v Benešově,“ uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
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Havárie byla oznámena v 09:15. „Řidič osobního auta dobrzdil do kolony a zůstal stát za kamionem, avšak další auto, dodávka, už nedobrzdila a narazila do osobního auta, které částečně skončilo pod nákladním,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Provoz byl obnoven před 11:30. Žádný z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu.
Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové na místo vyjely dvě posádky záchranářů, jedna lékařská posádka a letecká záchranná služba. Podle prvotních informací byla jedna pacientka zaklíněná, ale hasiči po příjezdu na místo nemuseli nikoho vyprošťovat, pouze pomáhali lidem z vozů vystoupit. Poté je předali do péče zdravotníkům.