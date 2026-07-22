D1 u Prahy uzavřela nehoda osobního auta a motocyklu, dva lidé jsou zranění

Dálnici D1 mezi Průhonicemi a Čestlicemi u Prahy uzavřela dnes odpoledne nehoda osobního auta a motocyklu. Muž a žena, kteří jeli na motorce, utrpěli zranění. Dálnice byla ve směru na Brno zhruba čtvrt hodiny neprůjezdná, řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Poté se podařilo obnovit provoz levým jízdním pruhem a zhruba po půlhodině dálnici plně zprůjezdnit.
Havárie se stala hodinu po poledni na sedmém kilometru ve směru na Brno. "Motorkář jel v připojovacím jízdním pruhu a narazil do boční části osobního vozidla jedoucího v pravém jízdním pruhu. Následně spadl z motorky," uvedla mluvčí. Motocyklista i jeho spolujezdkyně utrpěli zranění, záchranáři je převezli do pražských nemocnic. Podle dechové zkoušky nikdo z řidičů nepil před jízdou alkohol.
Policie dálnici ve směru na Brno před 13:15 zcela uzavřela, před 13:30 se podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Po 14:00 projížděla auta místem opět ve třech pruzích. Příčinu a okolnosti nehody policisté dál vyšetřují.