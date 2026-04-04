Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

„Provoz byl obnoven dvěma pruhy na Prahu i na Hradec Králové,“ řekl Holek.
Demolice 17 metrů širokého mostu se podle Holka obešla bez vážnějších komplikací, na bourací práce bylo nasazeno přes 20 kusů techniky, například hydraulická kladiva a hydraulické nůžky. Původně měla úplná uzavírka skončit v neděli v 9:00, částečný provoz se ale podařilo obnovit až kolem 10:45. Zdržení podle silničářů způsobila pevnější konstrukce mostu a delší úklid.
|
Most přes D11, který byl ve špatném technickém stavu, nahradí moderní dvoupolový most s pilířem uprostřed. Jeho součástí bude i chodník. Nové přemostění bude připravené i na plánované rozšíření dálnice na šest pruhů. Práce vyjdou na 94,4 milionu korun.
|
Po novém mostě by se mělo začít jezdit v dubnu 2027. Jde už o druhý most, který cestáři u Jiren opravují. Loni v prosinci dokončili opravu stejného mostu vzdáleného zhruba 200 metrů od nynější stavby.