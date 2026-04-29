D6 u Unhoště uzavřela nehoda kamionů, na dálnici se vysypaly plastové lahve

Autor: ČTK, iDNES.cz
  21:32aktualizováno  22:01
Dálnici D6 na 11. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela ve středu večer nehoda dvou kamionů. Při havárii se z jednoho kamionu vysypaly prázdné plastové lahve. Záchranáři převezli jednoho z řidičů s lehčím zraněním do nemocnice. Druhý kamion skončil mimo dálnici, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
„Snažíme se co nejdříve dálnici zprůjezdnit alespoň jedním jízdním pruhem,“ uvedla policie v 21:30 na síti X.

Nehoda se stala kolem 20:30, řidiče museli z vozu hasiči vyprošťovat Jak dlouho potrvá úklid a vyprošťování kamionu, nelze podle Richterové odhadnout. Dechové zkoušky u řidičů podle ní byly negativní.

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

„Máme v péči pacienta, který byl ve voze zaklíněn, stěžuje si na bolest krční páteře, vezeme ho do Fakultní nemocnice Motol a Homolka,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

„Střetly se dva kamiony, jeden je mimo těleso dálnice, druhý zůstal na dálnici, na místě je vysypaný náklad, jedná se o prázdné plastové lahve, hasiči vyprošťují osoby,“ řekla mluvčí policie.

11. kilometr dálnice D6

