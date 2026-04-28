Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

„Rozhodně žádnou koalici ohrozit nechci a za mě bych ráda zůstala v klubu ODS, ale samozřejmě to nezáleží jen na mě,“ uvedla Daczická. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý sdělila, že se informaci dozvěděla jak od Kuby, tak od Daczické.
„Ujistili jsme se, že na stávající koalici nechceme nic měnit. V jakém klubu bude nyní paní Daczická zařazena, záleží na našich partnerech z ODS. Já osobně i moji kolegové jsme měli s paní Daczickou vždy velmi korektní a dobré vztahy a nevidím důvod, proč by to mělo být v budoucnu jinak,“ dodala Pecková.
Kubovo Naše Česko míří na Vysočinu, jeho tváří se stává brodská místostarostka
Daczická členství v ODS ukončila v pondělí. Na svém facebookovém profilu uvedla, že v poslední době byla svědkem a často i nechtěným účastníkem mnoha vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se mnohem víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče. „Taková politika mě nebaví. A nebaví mě ani za každou cenu pořád na někoho útočit,“ prohlásila. Kubova práce je podle ní příkladem toho, jak by se politika měla dělat.
Daczická chce být dál předsedkyní výboru pro kulturu. „Nebylo mi sděleno, že by se v tomto ohledu něco měnilo,“ řekla. Zda zůstane i městskou radní v Kutné Hoře, neví, ale ona sama se k žádné změně nechystá. „Jestli někdo třeba uváží, že to nějakou změnu chce, tak to já neovlivním. Bude záležet, jak se zastupitelstvo rozhodne, nebo nerozhodne,“ dodala.
Kubovo hnutí Naše Česko má registraci. Na komunální volby necílíme, řekl hejtman
Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druzí Starostové mají 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO má čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty. Starostové se domluvili na koalici se Spolu.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.