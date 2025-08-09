Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta. Ve směru na Brno stojí

Událost byla hlášena po 13:15. „Hořel tam nákladní vůz, předběžně se jedná asi o technickou závadu,“ řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková po 13:30.
Nikdo nebyl zraněn. „Středočeští záchranáři na místě nezasahovali,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Kolem 14:30 se podařilo provoz na dálnici obnovit. O hodinu později musela být ale dálnice znovu uzavřena kvůli přeložení nákladu a odtažení vozidla. Policisté nechali projet pouze řidiče, kteří zůstali v koloně mezi 21. a 25. kilometrem.
„Přijela tam technika na vyprošťování a bude se překládat náklad. Potrvá to určitě delší dobu, protože se jedná o dva těžké ocelové svitky, měla by se odpouštět i nějaká tekutina a bude se to i rozřezávat,“ dodala policejní mluvčí.
