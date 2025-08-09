Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta. Ve směru na Brno stojí

  14:12aktualizováno  16:11
Na dálnici D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Hvězdonicemi na Benešovsku hořelo odpoledne nákladní auto. Nikdo nebyl zraněn, příčinou byla zřejmě technická závada. Dálnice na 25. kilometru ve směru na Brno byla více než hodinu uzavřená. Zhruba hodinu po obnovení provozu musela být dálnice uzavřena znovu - na místo přijela vyprošťovací technika a bude se překládat náklad.

Událost byla hlášena po 13:15. „Hořel tam nákladní vůz, předběžně se jedná asi o technickou závadu,“ řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková po 13:30.

Nikdo nebyl zraněn. „Středočeští záchranáři na místě nezasahovali,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Komplikace před Prahou. Na D1 se po nehodě kamionů vysypaly přepravky s pivem

Kolem 14:30 se podařilo provoz na dálnici obnovit. O hodinu později musela být ale dálnice znovu uzavřena kvůli přeložení nákladu a odtažení vozidla. Policisté nechali projet pouze řidiče, kteří zůstali v koloně mezi 21. a 25. kilometrem.

„Přijela tam technika na vyprošťování a bude se překládat náklad. Potrvá to určitě delší dobu, protože se jedná o dva těžké ocelové svitky, měla by se odpouštět i nějaká tekutina a bude se to i rozřezávat,“ dodala policejní mluvčí.

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:12

Graffiti je pro někoho umění, pro jiné vandalismus. I sprejování legálních ploch má svá pravidla

Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.

9. srpna 2025  17:02

