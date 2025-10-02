Odhady ceny se původně pohybovaly kolem 450 milionů Kč. Zhotovitelem stavby za 289,9 milionu korun je společnost Skanska. Úsekem, jehož rekonstrukce je za polovinou, projede podle posledního sčítání v průměru 60 tisíc aut denně, třetinu tvoří nákladní doprava. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla se díky nastaveným inženýrským opatřením podařilo eliminovat negativní dopady stavby na plynulost provozu.
V noci doprava klesá o 60 procent. „Na místě tak můžeme nasadit například několik fréz současně, protože masivní odvoz materiálu nepůsobí problémy v dopravě,“ uvedl důvody noční práce oblastní manažer společnosti Skanska Petr Dohnálek.
Kvůli vysoké intenzitě dopravy zůstane po celou dobu opravy v obou směrech zachován provoz ve dvou zúžených jízdních pruzích. Rychlost v omezení je snížena na 80 km/h.
Silničáři na úseku D10 opravují vyjeté koleje, trhliny a deformace, na navazující části Pražském okruhu jsou příčné i podélné trhliny. Ty jsou i na mimoúrovňových křižovatkách v Satalicích a Radonicích, jejichž oprava je součástí rekonstrukce.
Na opravu úseku D10 bude navazovat další výměna vozovky na téže dálnici zhruba šest kilometrů od Staré Boleslavi směrem na Prahu.