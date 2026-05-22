Dálnici D11 uzavřela nehoda. Motorkář ve zúžení narazil do kamionu a zemřel

Nehoda se stala kolem 19:45. „Ve zúžení na 38,5 kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s motorkářem,“ řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Řidiče motocyklu se pokoušeli resuscitovat. Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta ale motorkář zemřel.
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...
Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo
Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...
Řidič utopil auto uprostřed rybníka. Nikdo nechápe, jak se tam dostal
Osmatřicetiletý řidič na Jindřichohradecku utopil auto v rybníce. Když přijeli hasiči auto vyprostit, tak viděli jen střechu vozidla splývající s hladinou rybníka asi 20 metrů od břehu.
Pozemky ve skiareálu Bedřichov nepůjde zastavět, rozhodli místní v referendu
Pozemky ve skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom v pátek obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze...
Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska
Ve zlínské zoologické zahradě v pátek uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na svém profilu na sociální síti Facebook,...
Dálnici D11 uzavřela nehoda. Motorkář ve zúžení narazil do kamionu a zemřel
Dálnici D11 u Poděbrad ve směru na Prahu uzavřela v pátek večer nehoda motocyklu a nákladního auta, motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby. Doprava je odkloněná na exitu...
Řidička v M.Boleslavi srazila na chodníku dva lidi, asi kvůli zdravotním potížím
V Mladé Boleslavi dnes odpoledne vjela řidička zřejmě kvůli zdravotní indispozici na chodník, kde srazila dva lidi. Jednoho člověka transportovali záchranáři...
Komplikace na trati z Prahy do Berouna. Vlak se srazil s autem, odnesl to pes
Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se v pátek odpoledne srazil vlak s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou byl v úseku Řevnice-Radotín...
Sokolům v průmyslových areálech v Ústeckém kraji se daří, vyvedli přes 30 mláďat
Počet sokolů stěhovavých na severu Čech roste. V posledních letech si tento kriticky ohrožený druh oblíbil průmyslové areály jako náhradní hnízdiště. Letos...
ÚOHS se zabývá zakázkou na dodávku nábytku pro Sanatorium Pálava za 24 mil. Kč
Zakázkou na dodávku laminovaného nábytku pro Sanatorium Pálava, které má v druhé polovině roku otevřít společnost Jihomoravská zdravotní, se zabývá...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Stavební úpravy stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov vyjdou na 326 mil. Kč
Stavební úpravy stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov vyjdou na 326 milionů korun. Firmy, které nabídly nižší cenu, odmítly s Krajem Vysočina podepsat...
Sedmapadesátiletá řidička zřejmě kvůli náhlým zdravotním problémům sjela ze silnice a srazila dva kolemjdoucí na chodníku. K nehodě došlo v pátek kolem půl jedné odpoledne v ulici U Stadionu v Mladé...