Dálnici D4 blokuje hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm

Podle dostupných informací se nehoda stala v neděli krátce před 18. hodinou na trase mezi Strakonicemi a Prahou. „Kolize několika osobních aut, motocyklu a osobního vozu s přívěsem pro přepravu koní částečně zablokovala vozovku, což způsobuje komplikace řidičům mířícím do hlavního města,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
|
Na D1 ve směru na Prahu bourala čtyři auta, pro zraněného přiletěl vrtulník
Policie proto vyzývá motoristy, aby v místě nehody zpomalili a dbali pokynů složek integrovaného záchranného systému. Ty se aktuálně snaží zajistit kompletní průjezdnost dálnice ve směru na Prahu a zároveň poskytují pomoc účastníkům nehody. Dopravní komplikace by podle prvních odhadů mohly trvat až do večerních hodin.
„Na místě pracují i hasiči, zdravotníci a veterinární služba, kteří zajišťují nejen vyproštění havarovaných vozidel a koně, ale také bezpečnost dalších účastníků silničního provozu,“ informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.
Situaci na místě nadále sledují policisté, kteří budou vyšetřovat příčiny hromadné kolize.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz