„Řidič nákladního vozu nedodržel bezpečnou vzdálenost v husté dopravě. Nestihl dobrzdit a narazil do osobního vozidla jedoucím před ním,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že oznámení o nehodě přišlo v 7:45.
Místo nehody je potřeba uklidit, proto zde zůstává doprava částečně omezená. Průjezdný je pouze levý jízdní pruh.
„Na vozidlech jsme provedli protipožární opatření, posyp uniklých provozních kapalin sorbentem. Jedna osoba si začala stěžovat, že ji bolí noha, na místo jsme povolali zdravotnickou záchrannou službu a zatím poskytujeme první pomoc,“ řekl Bakalář.
Provoz by měl být omezen pouze krátce.
