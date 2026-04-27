Na D5 u Králova Dvora se srazilo nákladní s osobním autem, jeden člověk zraněný

Autor: meli
  9:12
Na 21. kilometru dálnice D5 u Králova Dvora ve směru na Prahu se srazil nákladní automobil s osobním vozem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, přičemž hasiči poskytli předlékařské ošetření jednomu člověku, který si stěžoval na bolest nohy, sdělil iDNES.cz mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Doprava je v místě nehody částečně omezena, průjezdný je pouze levý jízdní pruh.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ÚAMK / ŘSD

„Řidič nákladního vozu nedodržel bezpečnou vzdálenost v husté dopravě. Nestihl dobrzdit a narazil do osobního vozidla jedoucím před ním,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že oznámení o nehodě přišlo v 7:45.

Místo nehody je potřeba uklidit, proto zde zůstává doprava částečně omezená. Průjezdný je pouze levý jízdní pruh.

„Na vozidlech jsme provedli protipožární opatření, posyp uniklých provozních kapalin sorbentem. Jedna osoba si začala stěžovat, že ji bolí noha, na místo jsme povolali zdravotnickou záchrannou službu a zatím poskytujeme první pomoc,“ řekl Bakalář.

Provoz by měl být omezen pouze krátce.

