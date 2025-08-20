D5 před Prahou stojí. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Nehoda byla hlášena kolem 16:30. „Došlo k nehodě dvou nákladních vozidel. Na místě zasahují všechny složky IZS. Mělo by se jednat o zadní náraz, kdy řidič vozidla nedobrzdil,“ uvedla pro IDNES.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.
„Řidič, který nedobrzdil vozidlo před sebou, byl převezený do nemocnice, nicméně bez nějakého vážného zranění. Druhý řidič by měl být v pořádku, nemáme k němu hlášené zranění,“ sdělila Richterová.
Dálnice se směrem na Prahu po nehodě uzavřela, po 17. hodině ji policisté zprůjezdnili levým pruhem pro vozidla, která uvázla v koloně, poté se směr znovu uzavřel. „Dálnice bude uzavřena na delší dobu, kterou nyní nedokážeme odhadnout, než se náklad přeloží. Doprava je tedy odkloněna přes Rudnou,“ dodala mluvčí.