Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  11:22
Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve Středočeském kraji. Práce vyšly na víc než 3,8 miliardy korun bez DPH. ŘSD zároveň zprovoznilo odpočívku Kolešov se 62 místy pro nákladní auta a 107 místy pro osobní auta. V tiskové zprávě o tom za ŘSD informoval Václav Koblenc.
Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024) | foto: ČTK

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dva úseky dálnice D6 dohromady dlouhé...
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dva úseky dálnice D6 dohromady dlouhé...
Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínícemi. (24....
Ve čtvrtek oficiálně začala výstavba dalšího úseku dálnice D6.Podle...
9 fotografií

„D6 je jednou z dálnic, jejichž dostavba v posledních letech významně pokročila. Děláme vše pro to, aby celá dálnice z Prahy do Karlových Varů byla hotová v roce 2028,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V Karlovarském a Ústeckém kraji se staví dalších 27 kilometrů dálnice D6.

Nová dálnice odvede tranzitní dopravu z okolních měst a obcí a zrychlí i spojení mezi Prahou a Karlovými Vary. Úsek u Hořesedel navazuje na loni zprovozněnou část D6 u Krupé a měří přes devět kilometrů. Jeho součástí je 12 mostů a mimoúrovňová křižovatka Kněževes. Na pětikilometrovém úseku u Hořoviček je šest mostů, mimoúrovňová křižovatka Jesenice a dvě protihlukové stěny dlouhé 1,2 kilometru. Stavba obou částí začala v prvních měsících roku 2023.

Na Karlovarsku začala stavba dalšího úseku D6, dálnice bude hotová do tří let

„Průtah silnice I/6 obcemi Hořesedly a Hořovičky byly nejhorší úseky, které teď na I/6 byly, protože se jednalo o dopravní zátěž v obcích,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dostavba dálnice z Prahy do Karlových Varů je podle něj pro ŘSD prioritou.

Letos se začaly stavět úseky Knínice–Bošov a Žalmanov–Knínice o celkové délce 15 kilometrů. „A dotahujeme přípravu dvou posledních úseků v Karlovarském kraji, od Žalmanova přes Olšová Vrata až do Karlových Varů, což je posledních nerozestavěných 15 kilometrů. Jejich realizaci plánujeme zahájit příští rok,“ doplnil Mátl.

Ze zhruba 114 kilometrů dlouhého spojení mezi hlavním městem a Karlovými Vary zbývá dokončit zhruba 43 kilometrů dálnice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Dálnice D46 je zavřená kvůli skoku člověka z mostu. Na místě se tvoří kolony

Kvůli skoku člověka z mostu je uzavřena dálnice D46 mezi exity 37 a 267 u Slavonína ve směru na Olomouc. Před místem mimořádné události se tvoří kolony vozidel, vyplývá z informací Ředitelství silnic...

27. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Řidič v Kuřimi na Brněnsku narazil do zaparkovaného auta, při nehodě zemřel

Starší řidič osobního automobilu dnes ráno zemřel při nehodě v Kuřimi na Brněnsku. Vrazil do zaparkovaného auta, policisté jej našli bez známek života, řekl...

27. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Vojenská škola v Moravské Třebové slaví 90 let, ročně ji absolvuje 90 studentů

Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové na Svitavsku ročně dokončí okolo 90 studentů. Většina z nich pak...

27. září 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

27. září 2025  11:22

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

27. září 2025  10:43

Cena tepla by se letos výrazně měnit neměla, vyhlíží ředitel Tepláren Brno

Topná sezona je tady a Teplárny Brno, které zásobují 105 tisíc domácností, školy, nemocnice i firmy, naplno otvírají kohoutky. Ředitel společnosti Petr Fajmon kromě tradičních povinností zároveň řeší...

27. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Pobodání cestujících v autobuse: pachateli hrozí za pokus o vraždu až doživotí

Kriminalisté z oddělení vražd zahájili stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na Spořilově. Oba...

27. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud...

27. září 2025  10:12

Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám

Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým. Uvedl to v sobotu server iROZHLAS.cz. Na policii...

27. září 2025  9:32

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

27. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

UnionPay rozšiřuje akceptaci napříč Evropou, její karty nyní přijímá přes 90?% evropských zemí a regionů

27. září 2025  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.