Pražský okruh je investicí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), úsek mezi Ruzyní a Suchdolem by měl být podle aktuálních plánů ŘSD dokončený právě v roce 2031.
Jak ve čtvrtek informoval Adam Hejda z krajského úřadu, hejtmanství chystá na sever od Prahy i další dopravní stavby, například obchvat Velkých Přílep, který má měřit zhruba tři kilometry. Z jedné strany se napojí na dlouho očekávanou přeložku silnic mezi dálnicemi D7 a D8.
„Zhruba třináctikilometrová propojka nejen že zrychlí cestování, ale hlavně zvýší bezpečnost provozu a ulehčí život obyvatel v obcích na stávající trase. Zčásti bude sloužit také jako obchvat Kralup nad Vltavou, po kterém místní dlouhodobě volají,“ uvedl Pátek.
V oblasti letos středočeští silničáři uskutečnili opravy bezmála za 30 milionů korun a chystají další. „Plánuje se například rekonstrukce mezi Velkými Přílepy a Roztoky, také přímo v Horoměřicích nebo obcích Lichoceves, Tuchoměřice a Statenice,“ doplnil Pátek.
Hejtmanství připravuje také stavbu obchvatu Brandýsa nad Labem, po dokončení bude důležitou součástí silnice II/101 sloužící jako aglomerační okruh kolem Prahy. Nejvíce v přípravě postoupil zatím úsek mezi Zápy a silnicí II/610, kde se v příštím roce chystá zahájení archeologického výzkumu.
„Brandýs a okolí chceme napojit přímo s Pražským okruhem u Přezletic přeložkou silnice číslo 610. Odklonit tranzitní dopravu chceme také novou komunikací II/244 směrem na Kostelec nad Labem. Se všemi samosprávami intenzivně jednáme a hledáme různá řešení, jak maximálně minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a místní,“ dodal radní.
Plánované projekty v oblasti severně od Prahy představil tento týden Středočeský kraj společně se zástupci Ředitelství silnic a dálnic na setkáních pro veřejnost.