Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená

Policie dopravu odklání na exitu 18 Nová Ves, najet lze u Roudnice nad Labem na 29. kilometru.
Nákladní auto na D8 prorazilo svodidla a převrátilo se, směr na Prahu stojí
Nehoda se stala kolem půl osmé ráno. „Havaroval kamion, který je na boku přes dva jízdní pruhy, dálnice je uzavřená, jsou stanoveny objízdné trasy,“ uvedla mluvčí. U výjezdu z dálnice u exitu Nová Ves se vytvořila krátká kolona. „Řidič kamionu převážel maso a zmrzliny,“ doplnila mluvčí.
Kolem 13. hodiny pokračovalo podle mluvčí překládání nákladu. Následovat bude odtah, který zajistí speciální vyprošťovací technika, která kamion postaví zpět na kola.
