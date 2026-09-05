Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřel požár nákladního auta, tvořily se kolony

Směr na Brno byl téměř dvě a půl hodiny neprůjezdný. Na snímku z kamery, která zachycuje provoz na místě nehody jsou první projíždějící auta vidět v 16:50 hodin, policisté je začali pouštět jedním pruhem.
V době uzavírky dálnice se zde vytvořila kolona už na 55. kilometru, tedy sedm kilometrů před nehodou.
Záchranáři měli v péči jednoho člověka, převezli ho k dalšímu vyšetření do benešovské nemocnice.
Požár byl oznámen ve 14:30. „Jde o požár kamionu i s návěsem v plném rozsahu,“ řekl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Kamion převážel palety se skládaným papírem.
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