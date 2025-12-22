Další nehoda na D5. Havarovaný kamion zablokoval oba pruhy, omezuje i protisměr

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:42
Dálnici D5 u Králova Dvora na Berounsku dopoledne ochromila nehoda kamionu, který ve směru na Plzeň narazil do svodidel a zablokoval oba dva jízdní pruhy. Nehoda zasahovala i do opačného směru na Prahu, jeden člověk je zraněný. Dálnice na Plzeň byla půl hodiny neprůjezdná, poté se podařilo obnovit provoz odstavným pruhem. S omezením musejí řidiči počítat i v opačném směru. V úseku se tvoří kolony.

Nehoda se stala kolem 9:45 na 22. kilometru před sjezdem na Králův Dvůr. „Nákladní auto zůstalo přes oba pruhy, na místě je velký únik oleje a nafty,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.

Podle záchranářů jeden člověk utrpěl zranění. „Ošetřili jsme pacienta s pohmožděnou páteří. Vezeme ho do hořovické nemocnice na centrální příjem,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Na D5 u Králova Dvora bourala dvě auta, směr na Prahu se znovu rozjel

Dálnice byla ve směru na Plzeň zhruba půl hodiny zcela neprůjezdná, poté se po 10:30 podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Problémy jsou však i v opačném směru, kde je průjezdný také pouze odstavný pruh, uvedla mluvčí před 11:00.

22. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

