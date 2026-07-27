Dálnici D5 u Žebráku uzavřel požár návěsu s náhradními díly do aut

Dálnici D5 u Žebráku na Berounsku dnes odpoledne uzavřel požár návěsu s plastovými a kovovými náhradními díly do aut. Dálnice byla ve směru na Plzeň téměř dvě hodiny neprůjezdná, potom policie obnovila provoz jedním pruhem. Tahač se řidiči podařilo včas odpojit a popojel dopředu, událost se obešla bez zranění. Návěs hasiči uhasili, ale ještě ho rozebírají a čistí vozovku. Zásah dosud neskončil, řekla ČTK kolem 17:15 mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Hasiči dostali hlášení o požáru na 34. kilometru ve směru na Plzeň před 14:45. Dálnice byla uzavřená od 15:00. "Šlo o požár návěsu v plném rozsahu. Tahač byl odpojený, stál zhruba 50 metrů před návěsem," uvedl mluvčí hasičů Jan Sýkora. Návěs se podařilo uhasit, hasiči ho ale museli postupně rozebrat. "Škoda bude asi většího rozsahu," dodal mluvčí.