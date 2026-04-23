Další pražské mosty přes Vltavu? Ve hře je Suchdol i tramvaje přes Císařský ostrov

Jan Bohata
  7:02aktualizováno  7:02
Modřanská lávka zvaná Modla, propojení šesté a osmé městské části či překlenutí Vltavy poblíž Suchdola. Takové jsou v představách plánovačů další mostní stavby v Praze pro následující roky. Vzniknout mohou v režii metropole, anebo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)

I takto by mohl vypadat podle soutěže most přes Vltavu na severní straně Pražského okruhu | foto: ŘSD

Jejich umístění se stane také součástí aktuálně schvalovaného metropolitního plánu.

Kubistickým, před několika dny otevřeným „Dvorečákem“ to nekončí, další spojnice vltavských břehů mohou následovat. Nejblíže k výstavbě je aktuálně suchdolský most, neboli součást Pražského okruhu. Tuto klíčovou stavbu na severu metropole řeší ŘSD, které nedávno představilo výsledky architektonické soutěže na návrh nového mostu.

„Vítězný návrh zapracujeme do projektové dokumentace tak, abychom v roce 2027 mohli zahájit stavbu s cílem dokončit celý Pražský okruh v letech 2030 až 2031,“ řekl k výběrovému řízení Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

Na délku dosáhne zhruba 600 metrů s výškou 80 metrů nad hladinou řeky. Most přes Vltavu se stane architektonicky nejvýraznější stavbou celého okruhu. Zajistí podle předpokladů také nové propojení pro pěší a cyklisty mezi levým – Suchdolským a Sedleckým břehem řeky a Zámky, Bohnicemi a Čimicemi. O mostu se v těchto místech uvažuje již od 30. let 20. století.

Lávka přes Vltavu

Přímé spojení získá šestá a osmá městská část prostřednictvím tramvajového mostu přes špičku Císařského ostrova. Tak vypadá další mostní vize pro příští léta.

„Za mne je tento most z hlediska přípravy a projektových prací prioritou. A to vzhledem k potenciálu spojení Prahy 6 a 8,“ vysvětlil Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

V metropolitním plánu jsou ještě dva mosty. Podolský most je vymezen jako možnost, to znamená územní rezerva. Vize urbanistů pracují též s tím, že Dvorecký most dostane souseda. Půjde o Zlíchovský most, neboť i on je vymezen ve zmiňovaných plánech jako rezerva. „O tom, zda se bude, nebo nebude realizovat, se rozhodne podle studie proveditelnosti a vývoje automobilové dopravy v Praze,“ dodal Hlaváček.

Někdejší průmyslové čtvrti Holešovice a Karlín náleží nyní k mimořádně atraktivním a rychle se rozvíjejícím čtvrtím. Zlepšit jejich spojení může Rohanský most, jímž se před časem mimo jiné zabýval magistrátní výbor pro dopravu. Vznikla též koncepční rozvaha spojit Urxovu ulici v Karlíně s Jateční v Holešovicích. Časový horizont zde zatím není, předpokládá se, že po schválení metropolitního plánu město vypíše soutěž.

Rohanský most poslouží také tramvajím jako doplněk sousedního Hlávkova a Libeňského mostu. Jeho rekonstrukce byla před časem pozastavena, přestavba tak skončí pravděpodobně na počátku 30. let.

Modla, lávka z Modřan do Lahovic, představuje další vizi budoucího spojení vltavských břehů. „Jde o uvažovanou variantu přemístění Výtoňského mostu či konstrukci novou,“ vysvětlil Petr Hlaváček.

Správa železnic (SŽ) plánovala nahradit zmiňovaný chátrající Výtoňský most a vybudovat nový s doplněnou třetí kolejí. Aktivisté ale volají po rekonstrukci. „Chceme do konce roku 2026 rozhodnout o finálním řešení a budeme o něm jednat jak s resortem dopravy, tak kultury. Zároveň se Státním fondem hmotných rezerv připravujeme zřídit mostní provizorium,“ uvedla k dalším krokům mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Opičí válka o most

Mostní stavby v hlavním městě vzbuzovaly kontroverze též v minulosti, týkalo se to mj. okolí Vyšehradu. V 70. letech plánovači na projekčních prknech řešili Vyšehradský most, jenž měl navazovat na průtah Radlicemi a dále na západ na plzeňskou dálnici.

Nové mosty přes Vltavu

  • 2030 – 2031 by měl být dokončen celý Pražský okruh. Na něm se počítá také s dominantním Suchdolským mostem. Na jeho podobu ŘSD vypsala první otevřenou architektonickou soutěž svého druhu na dálniční most v České republice. Severní úseky Pražského okruhu z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves a Satalice se nyní připravují.
  • Tramvají přes řeku – propojení tramvajových tratí Prahy 6 a 8 zajistí spojnice přes špičku Císařského ostrova. Možné varianty vyplynou z procesu EIA. Tento most by měl vzhledem ke svému významu být prioritní.

„Když se to všechno nakreslilo ve větším měřítku, šel z tohoto mráz po zádech, protože Vyšehrad a jeho skála jsou posvátné i u největších technokratů,“ vzpomínal na tento plán Blahomír Borovička, v 70. a 80. letech hlavní pražský architekt.

Útvar hlavního architekta řešil tehdy mj. i problematiku chybějícího tramvajového spojení Dejvic a Bohnic. Ve hře se ocitlo trasování přes špičku Císařského ostrova.

„Tady padla kosa na kámen, ředitel zoo se vzbouřil, že jakákoliv doprava by mu rušila zvířata. Byla z toho celá řada rozčilených porad, kterým se začalo říkat opičí válka,“ zaznamenal ve svých vzpomínkách Borovička, proč zmiňovaný návrh neprošel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Po stopách svůdníka Casanovy. Mobilní geohra umožní moderní procházku Duchcovem

Zámek v Duchcově. (srpen 2025)

Výlety do Duchcova na Teplicku od letoška zatraktivní nová mobilní geohra nazvaná „Já Giacomo Casanova“. Návštěvníky města nejenže hravě provede muzejními expozicemi a pamětihodnostmi města, ale díky...

23. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Svatojiřský jarmark v Hlinsku

ilustrační snímek

V sobotu 25. dubna se na obou březích řeky Chrudimky v Hlinsku uskuteční první letošní jarmark. Od 9:00 do 17:00 zaplní malebný prostor památkové rezervace Betlém a nábřeží před Orlovnou prodejní...

23. dubna 2026  8:40

Třísknout dveřmi a odejít se zlostí není můj styl, říká moderátorka Adela Vinczeová

Adela Vinczeová

Slovenská moderátorská hvězda po turbulentním období vstoupila na českou scénu s vlastní talk show. V rozhovoru popisuje, jak probíhají natáčecí dny, proč si drží odstup od detailních rešerší a jak...

23. dubna 2026  8:39

ORLEN s šéfkuchařem Romanem Stašou uvádí edici gurmánských produktů Stop Cafe

23. dubna 2026  8:37

Pozorovatelna u Mikulovic se otevře veřejnosti

ilustrační snímek

Jediná kompletně vybavená a zpřístupněná pozorovatelna civilní obrany v České republice u Mikulovic otevírá o víkendu 25. a 26. dubna svou letošní turistickou sezónu.

23. dubna 2026  8:36

Mimořádné prohlídky renesanční věže

ilustrační snímek

O víkendu 25. a 26. dubna nabídne státní zámek v Litomyšli návštěvníkům zcela ojedinělý zážitek. Od 10:00 do 15:00 se zájemcům mimořádně otevřou brány nově obnovené zámecké kuchyně v přízemí, která...

23. dubna 2026  8:33

Chemie v domácnosti je všudypřítomná, upozorňuje dTest

23. dubna 2026  8:30

Povodí Labe odhalí tajemství vodních děl

ilustrační snímek

U příležitosti Světového dne vody připravilo Povodí Labe atraktivní sérii exkurzí, která návštěvníkům bez nutnosti rezervace otevírá brány nejrůznějších vodních děl na mnoha místech republiky.

23. dubna 2026  8:28

Google Cloud na konferenci Next ‘26 představil éru firem poháněných AI agenty

23. dubna 2026  8:22

Revoluce v investování: Pražský depozitář a Crowdberry spouští světový unikát

23. dubna 2026  8:14

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

ZUŠ v Polabinách otevře své dveře

ilustrační snímek

Den otevřených dveří pořádá v sobotu 25. dubna Základní umělecká škola v Polabinách.

23. dubna 2026  8:12

Klíčem k bio bavlně je podpora farmářů během transformace

23. dubna 2026  8:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.