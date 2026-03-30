VIDEO: Kopl mě do hlavy? V Řevnicích vyprošťovali daňky zamotané do sítě

Autor: sahu
  13:52aktualizováno  13:52
Pracovníci zdravotní služby společnosti Trans Hospital Plus se dnes ráno souhrou náhod ocitli u záchrany dvou daňků v Řevnicích. Samci se tam parožím zamotali do sítě. Posádku, která se pohybovala nedaleko, požádal o pomoc šéf firmy Bořek Bulíček. Toho jako místního myslivce kontaktovali kvůli vyproštění zvířat strážníci. Video ze zásahu, při němž zazněly i peprnější výrazy, sdílel Bulíček i na síti X.

„Někdy kolem půl osmé volali kolemjedoucí řidiči kvůli daňkům městskou policii, která mě kontaktovala,“ uvedl ředitel Trans Hospital Plus Bořek Bulíček, který je zároveň členem mysliveckého sdružení Řevnice. Proto strážníci s oslovili právě jeho.

„Kolegové z Trans Hospital Plus jeli zrovna ze zásahu, proto nám přijeli na pomoc,“ vysvětlil Bulíček.

Zveřejněné video zachycuje záběry z vyproštění daňků, přičemž se všichni zúčastnění museli potýkat s vystrašenými zvířaty i pevnou sítí, kterou běžně užívají zemědělci.

„Jeden z daňků už byl značně vysílený, druhý se ale vzpíral,“ popisuje náročnou situaci Bulíček. „Po chvíli boje, kdy jsme každý dostali pár ran, se nám podařilo daňka přemoci. Překryli jsme mu oči, což můžete vidět na videu.“

„Jednoho jsme po vyproštění pustili rovnou, druhého jsme převezli do lesa, kde se po chvíli vzpamatoval,“ dodal Bulíček.

Pomohli také strážníci, kteří kvůli vypuštění čilejšího zvířete na chvíli zastavili provoz. „Celou dobu jsme u zásahu byli a korigovali dopravu,“ doplnila Veronika Matoušková z Městské policie Řevnice.

Zachránci zvířat se v popisu videa omluvili za vulgární výrazy, které v zápalu boje zazněly. Video je podle nich nesestříhané. Díky rychlé reakci týmu se oba daňky podařilo bezpečně vymotat ze sítě a vypustit zpět do volné přírody.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie navrhla obžalovat exposlance Wolfa za maření úředního rozhodnutí.

ilustrační snímek

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí. Wolf, dříve odsouzený za dotační podvod, se...

30. března 2026  14:20,  aktualizováno  14:23

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V BrnÄ›-ChrlicĂ­ch pĹ™ipomnÄ›li slavnĂ©ho rodĂˇka, fyzika Ernsta Macha

