Dary pomohou lidem v nouzi

Dárci do ní mohou přispět potřebným například na nákup potravin, spotřebičů do domácnosti, ale i placením nájmu, energií, výdaji na dopravu, asistenční služby nebo rozvoj vzdělávání, kroužků pro děti a úhradu sociálních služeb. Sbírku spravuje sociální oddělení městského úřadu. Komunitní šatník je otevřený vždy ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin.